به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین رونمایی از بزرگ‌ترین قرارداد تولید بار اول کشور با موضوع «توسعه لایسنس و راه‌اندازی پکیج گوگردزدایی از گازهای مشعل با فناوری کاتالیست مایع» و همچنین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس با هدف بازسازی، نوسازی و ارتقای فناوری مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ در محل معاونت علمی برگزار شد.

رفع شکاف میان فناوری و صنعت

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های شکل‌گرفته در زیست‌بوم فناوری کشور طی دو دهه گذشته، گفت: با وجود دستاوردهای قابل توجه شرکت‌های دانش‌بنیان، هنوز شکاف‌هایی در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور وجود دارد که باید برطرف شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این شکاف‌ها، تبدیل نشدن پایدار علم به ثروت است. همچنین هنوز نتوانسته‌ایم فناوری را به صورت مستمر و نظام‌مند وارد صنایع کنیم و از ظرفیت آن برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد و صنعت بهره ببریم.

معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به چالش تجاری‌سازی فناوری‌های نوظهور تصریح کرد: در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی، میکروالکترونیک، امنیت سایبری، علوم شناختی و زیست‌فناوری، کشور از جایگاه علمی مناسبی برخوردار است، اما فاصله میان تولید دانش و کاربرد صنعتی همچنان محسوس است و باید با توسعه بازار و افزایش تقاضای فناورانه در صنایع این فاصله برطرف شود.

«قراردادهای تولید بار اول» ابزار پیوند پایدار صنعت و فناوری

افشین، قراردادهای تولید بار اول را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت: ترکیب سیاست تولید بار اول و اعتبار مالیاتی، بستری فراهم کرده است تا فناوری‌های توسعه‌یافته در شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به بازار واقعی صنعت وارد شوند.

وی، رونمایی از بزرگ‌ترین قرارداد تولید بار اول کشور را مقدمه‌ای بر انعقاد قراردادهای بزرگ‌تر دانست و اظهار داشت: امیدواریم این رکورد به سرعت شکسته شود و در آینده نزدیک شاهد رونمایی از قراردادهایی با ابعاد بزرگ‌تر باشیم. هدف ما این است که انعقاد قراردادهای تولید بار اول به یک روند مستمر در اقتصاد کشور تبدیل شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، رویکرد فناورانه هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی نوری، این مجموعه را نمونه‌ای موفق از نهادینه شدن فرهنگ نوآوری در صنعت کشور توصیف کرد و گفت: موفقیت امروز مجموعه توانمند پتروشیمی نوری، حاصل یک مسیر تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده است. از سال‌ها قبل با اجرای برنامه‌های توسعه فناوری، مشارکت در طرح‌های نوآورانه و حضور فعال در رویدادهای تخصصی، فرهنگ فناوری در تمام سطوح این مجموعه شکل گرفته است.

افشین افزود: امروز فناوری در پتروشیمی نوری تنها محدود به مدیران ارشد نیست، بلکه در میان کارشناسان، کارکنان و بدنه عملیاتی این مجموعه نیز به یک باور تبدیل شده است و نتیجه این رویکرد، انعقاد بزرگ‌ترین قرارداد تولید بار اول کشور است.

توانمند شدن شرکت‌های دانش‌بنیان با قراردادهای بزرگ فناورانه

معاون علمی رییس‌جمهور، با اشاره به آثار اقتصادی این قراردادها اظهار داشت: انعقاد قراردادهای بزرگ فناورانه موجب توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود. این شرکت‌ها با دریافت پروژه‌های بزرگ می‌توانند نیروی انسانی متخصص جذب کنند، زیرساخت‌های خود را توسعه دهند و توان رقابتی خود را افزایش دهند.

افشین در ادامه تأکید کرد: رفع فاصله میان صنعت و فناوری تنها از طریق چنین ابزارهایی امکان‌پذیر است و هرچه حجم قراردادهای فناورانه افزایش یابد، اقتصاد دانش‌بنیان کشور نیز پایدارتر خواهد شد.

هدف‌گذاری معاونت علمی برای افزایش حجم قراردادهای تولید بار اول

معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به روند رشد این حوزه گفت: مجموع قراردادهای تولید بار اول کشور از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است، اما اکنون این رقم به حدود 700 میلیون دلار رسیده و برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

وی افزود: تحقق این هدف، به معنای ورود گسترده‌تر فناوری‌های بومی به صنایع کشور و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی خواهد بود.

افشین، رویکرد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوند زیست‌بوم فناوری با صنعت پتروشیمی را شایسته تقدیر دانست و گفت: بسیاری از این قراردادها به دلیل ابعاد مالی و فنی بالا با تردیدهای متعددی همراه هستند، اما نگاه حمایتی و آینده‌نگر هلدینگ خلیج فارس زمینه اجرای این پروژه‌ها را فراهم کرده است.

وی افزود: این جسارت مدیریتی در هلدینگ، به مدیران شرکت‌های تابعه از جمله پتروشیمی نوری نیز منتقل شده و زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ دانش‌بنیان شده است.

معاون علمی رئیس‌جمهور، در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت دولت برای توسعه این فناوری خبر داد و گفت: در همین راستا، دولت آمادگی دارد از توسعه و تعمیم فناوری‌ گوگردزدایی، برای سایر شرکت‌های پتروشیمی‌ تسری آن در سایر بخش‌های کشور نیز حمایت کند. این رویکرد نشان‌دهنده عزم دولت برای استفاده گسترده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل راهبردی کشور است.

بازسازی صنایع آسیب‌دیده با فناوری‌های روز دانش‌بنیان‌ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در تشریح تفاهم‌نامه همکاری با هلدینگ خلیج فارس برای بازسازی مجتمع‌های آسیب‌دیده گفت: هدف صرفاً بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیست، بلکه باید از این فرصت برای بهسازی و ارتقای فناوری استفاده شود.

وی افزود: هرجا امکان استفاده از فناوری‌های جدید و تجهیزات با بازدهی بالاتر وجود داشته باشد، باید از این ظرفیت بهره گرفت تا صنایع کشور با بهره‌وری بیشتر به چرخه تولید بازگردند.

«بهسازی و نوسازی صنایع» فرصتی بزرگ برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این فرآیند اظهار کرد: نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده می‌تواند بازار بزرگی برای شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ایجاد کند و زمینه توسعه فناوری‌های داخلی را فراهم سازد.

افشین در ادامه تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، منتظر مراجعه صنایع نباشند و با شناسایی نیازهای فناورانه موجود، پیشنهادهای خود را برای مشارکت در پروژه‌های بازسازی ارائه کنند.

«تخریب خلاق» فرصتی برای جهش فناوری در صنایع کشور

معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به مفهوم «تخریب خلاق» گفت: گاهی بهسازی و تحول صنعتی تنها زمانی امکان‌پذیر می‌شود که وابستگی به فناوری‌ها و تجهیزات قدیمی کنار گذاشته شود. اکنون فرصت مناسبی فراهم شده است تا برخی زیرساخت‌ها با فناوری‌های نوین، کارایی بالاتر و بهره‌وری بیشتر بازسازی شوند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده صنعتی و دانش‌بنیان تأکید کرد: معاونت علمی همه ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از جمله تولید بار اول و اعتبار مالیاتی را برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده کشور به کار خواهد گرفت تا این فرآیند با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

افشین، همچنین از مصوبه جدید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی به منظور احیا و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، واحدهای صنعتی که به صورت فیزیکی آسیب دیده‌اند نیز می‌توانند از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای اجرای پروژه‌های فناورانه و بازسازی استفاده کنند.

وی توضیح داد: اعتبار مالیاتی ابزاری هوشمند برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت فناوری و نوآوری است و می‌تواند ضمن افزایش تولید و اشتغال، منافع اقتصادی چندبرابری برای کشور ایجاد کند.

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