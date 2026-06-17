صرفهجویی ارزی ۵ تا ۱۲ برابری با اجرای قراردادهای تولید بار اول
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان حمایت و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، از امضای بزرگترین قرارداد تولید بار اول در صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: هر یک دلار قرارداد تولید بار اول بهطور متوسط میتواند بین ۵ تا ۱۲ دلار صرفهجویی ارزی برای کشور ایجاد کند. در میان صنایع مختلف، صنعت نفت، گاز و امروز نیز صنعت پتروشیمی، پیشتاز فعالسازی و بهکارگیری ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان بودهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس با هدف بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای بازسازی، نوسازی و ارتقای فناوری مجتمعهای پتروشیمی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم که عصر امروز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی گفت: شرکتهای دانشبنیان در سالهای اخیر و بهویژه در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان، نقشآفرینی مؤثری در زنجیره صنعت پتروشیمی کشور داشتهاند و توانستهاند بخشی از نیازهای فناورانه این صنعت را با تکیه بر توان داخلی تأمین کنند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، موضوع تولید بار اول است، افزود: قرارداد رونماییشده در این مراسم در چارچوب ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان تعریف شده و یکی از پتروشیمیهای کشور با پیشگامی در این حوزه، زمینه انعقاد یکی از بزرگترین قراردادهای تولید بار اول را فراهم کرده است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، با اشاره به عملکرد این برنامه اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای برنامه تولید بار اول تاکنون، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ابلاغیه تولید بار اول با امضای معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور صادر شده که نزدیک به نیمی از این رقم، معادل حدود ۳۵۰ میلیون دلار، تنها در دو سال اخیر و در دولت چهاردهم محقق شده است.
امرایی با تأکید بر آثار اقتصادی این قراردادها گفت: هر یک دلار قرارداد تولید بار اول به طور متوسط بین پنج تا ۱۲ دلار صرفهجویی ارزی برای کشور ایجاد میکند و به همین دلیل این برنامه یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه فناوریهای راهبردی و کاهش وابستگی صنعتی به شمار میرود.
وی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را از پیشگامان استفاده از ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان دانست و افزود: صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر عملکرد موفقی در فعالسازی این ظرفیت قانونی داشته و قرارداد امروز نیز نمونهای از همین رویکرد است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان همچنین به حذف محدودیت سقف قراردادهای تولید بار اول اشاره کرد و گفت: با مصوبه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانشبنیان و تأیید رئیسجمهور، محدودیت سقف قراردادهای تولید بار اول برداشته شده است؛ اقدامی که مسیر انعقاد قراردادهای بزرگتر و اجرای پروژههای فناورانه گستردهتر را در صنایع کشور هموار میکند.
امرایی اظهار کرد: شرکت پتروشیمی نوری با نگاه فناورانه خود زمینه اجرای این طرح را فراهم کرد و شرکت دانشبنیان گسترش فرآیند شریف نیز به عنوان مجری پروژه، اجرای یکی از مهمترین طرحهای فناورانه صنعت پتروشیمی کشور را بر عهده گرفته است.
وی موضوع این قرارداد را از اولویتهای دولت چهاردهم دانست و گفت: جمعآوری گازهای مشعل و گازهای همراه و تبدیل آنها به محصولات با ارزش افزوده، یکی از محورهای مهم برنامههای دولت در حوزه انرژی است و پروژه طراحی و ساخت واحد سولفورزدایی در پتروشیمی نوری نیز در همین راستا تعریف و اجرا شده است.