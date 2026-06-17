معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛
اقدامات حملونقل برونشهری مراسم رهبر شهید
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اهمیت مراسم تشییع قائد امت شهید آیتالله خامنهای و اربعین 1405، این دو رویداد را از بزرگترین و پیچیدهترین رویدادهای حملونقلی دانست و بر ضرورت هماهنگی همه دستگاههای مسئول برای اجرای مطلوب برنامههای پیشبینیشده در حوزه حملونقل تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست اصلی کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین حسینی 1405 به ریاست مهران قربانی، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد و در این نشست، دو دستور کار شامل «اقدامات و هماهنگیهای برگزاری مراسم تشییع قائد امت شهید آیتالله خامنهای (رضوانالله علیه) با محوریت امور حملونقل برونشهری» و «اقدامات و هماهنگیهای انجامشده در خصوص اجرای طرح اربعین 1405» مورد بررسی قرار گرفت.
مهران قربانی در نشست کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین حسینی 1405، با اشاره به دو دستور کار اصلی این نشست اظهار کرد: در سالهای گذشته از اربعین بهعنوان یک «مگاترنسپورت» بینظیر در سطح منطقه و جهان یاد میشد، در سه هفته آینده نیز با برگزاری مراسم تشییع قائد امت شهید آیتالله خامنهای با یکی از پیچیدهترین و بزرگترین رویدادهای حملونقلی مواجه خواهیم بود.
وی افزود: مطالعات انجامشده در سالهای گذشته نشان میدهد رویدادهایی در ابعاد اربعین و با ویژگیهای خاص آن در سطح جهان کمنظیر است و برگزاری مراسم تشییع در این مقیاس نیز اهمیت و حساسیت موضوع را دوچندان میکند.
تأکید بر همافزایی دستگاهها برای مدیریت دو رویداد ملی
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از همکاری دستگاههای حاضر در نشست، بهویژه مجموعه وزارت نفت، گفت: لازم است همه سازمانهای مرتبط با حملونقل و دستگاههای مسئول با همافزایی و همکاری کامل، زمینه برگزاری مطلوب این دو رویداد مهم را فراهم کنند.
قربانی خاطرنشان کرد: مراسم تشییع و اربعین 1405 در شرایط ویژهای برگزار میشود؛ شرایطی که پس از حماسهها، جانفشانیها و ایثارگریهای رزمندگان و همچنین تقدیم شهدا از سوی مردم عزیز کشور رقم خورده است و باید تلاش شود حق این رویدادها به بهترین شکل ادا شود.
تدوین صورتجلسه و پیگیری مصوبات
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست اظهار کرد: تمامی موضوعات و تصمیمات مطرحشده در جلسه پیگیری و اجرایی خواهد شد و صورتجلسه جامعی از مباحث و مصوبات نشست تهیه میشود.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی افزود: بخشی از موارد مطرحشده در این نشست بهصورت قطعی مصوب شده و بخشی دیگر نیز در جلسات بعدی یا از طریق ستاد مربوطه مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
قربانی بر استمرار هماهنگیها و پیگیری مصوبات برای اجرای هرچه بهتر برنامههای حملونقلی مرتبط با مراسم تشییع و اربعین 1405 تأکید کرد.
برنامهریزی حملونقل برای تهران، قم و مشهد
در بخش نخست نشست، پس از بررسی و تبادل نظر میان حاضران، مقرر شد سازمان راهداری و حملونقل جادهای، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری ظرفیت ناوگان، توان عملیاتی و جزئیات برنامهریزیهای انجامشده برای امور حملونقل برون شهری بین شهرهای کشور و سه شهر تهران، قم و مشهد را ارائه کنند.
همچنین مقرر شد استانداری های تهران، قم و خراسان رضوی ضمن انجام برنامهریزیهای لازم برای حملونقل درونشهری در زمان تعیینشده، دامنه فعالیت ستادهای درون شهری، محل استقرار و پارکینگ ناوگان عمومی و خودروهای شخصی را نیز مشخص کنند تا برنامه ریزی لازم انجام شود.
تأکید بر ایمنی محورهای مواصلاتی و تأمین سوخت
در ادامه نشست، بر ضرورت نظارت بر وضعیت زیرساختها، روکش آسفالت، علائم، خطکشی و مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی در محورهای منتهی به شهرهای تهران، قم و مشهد تأکید شد.
همچنین مقرر شد تمهیدات لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حملونقل عمومی و ناوگان خدماتی از جمله هلالاحمر و اورژانس در شهرهای بزرگ و شهرهایی که هدف انجام مراسم و طرح اربعین هستند، اندیشیده شود.
تعیین تکلیف جابهجایی اتباع خارجی
موضوع تعیین تکلیف وضعیت جابهجایی اتباع خارجی از طریق بخشهای جادهای و هوایی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نحوه ورود، خروج و جابهجایی آنان از طریق ایرلاینها، ناوگان عمومی و خودروهای شخصی مشخص شود.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تمامی دستگاههای عضو این کمیته مکلف شدند چالشها، نیازها و کمبودهای دستگاه متبوع خود را در مهلت تعیینشده به کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین ارسال کنند.
پیشبینی حضور 3.6 میلیون زائر در اربعین 1405
در ادامه این نشست، گزارش اقدامات و هماهنگیهای انجامشده برای اجرای طرح اربعین 1405 ارائه شد. بر اساس این گزارش، شمار زائران اربعین حسینی در سال جاری با رشد حدود سه درصدی نسبت به سال گذشته به حدود سه میلیون و 600 هزار نفر خواهد رسید.
مطابق برنامهریزیهای انجامشده، عملیات اجرایی طرح حملونقل اربعین از 25 تیرماه، همزمان با آغاز ماه صفر، آغاز میشود. اگرچه اربعین حسینی امسال در 13 مردادماه برگزار خواهد شد، اما طرح حملونقل زائران تا پنج روز پس از این مراسم ادامه خواهد داشت.
زمانبندی موج رفت و بازگشت زائران
قربانی اظهار داشت: مطالعات و ارزیابیهای صورتگرفته نشان میدهد موج اصلی خروج زائران از هفتم مردادماه آغاز شده و تا دهم مردادماه ادامه خواهد داشت. همچنین پیشبینی میشود اوج بازگشت زائران از یک روز پیش از اربعین آغاز شود و تا حدود 16 مردادماه ادامه یابد.
در ماههای گذشته، نشستهای تخصصی کمیته حملونقل و سوخت برگزار و برنامههای اجرایی، نیازمندیها و چالشهای احتمالی بررسی شده است. بخش عمده مصوبات مورد نیاز نیز پس از طرح در ستاد اربعین ابلاغ شده و در مرحله اجرا قرار دارد.
ساماندهی زائران خارجی و مدیریت ناوگان
بر اساس گزارش ارائهشده، هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی مرتبط، از جمله وزارت امور خارجه، برای ساماندهی تردد ناوگان خارجی و زائران اتباع خارجی انجام شده است.
در این چارچوب، پیشبینی میشود بین 15 تا 20 هزار زائر از افغانستان و حدود 10 هزار زائر از پاکستان در آیین اربعین امسال حضور یابند. همچنین مرز دوغارون بهعنوان مسیر اصلی ورود زائران افغانستانی تعیین شده است. و در مرزهای ریمدان و میرجاوه نیز برای ورود اتباع پاکستان تعیین شده است
تقویت حملونقل جادهای و ریلی در اربعین 1405
در بخش تأمین سوخت، هماهنگیهای لازم با دستگاههای مسئول انجام شده و پیشنهاد افزایش سقف سوختگیری ناوگان فعال در طرح اربعین به 400 لیتر در هر مرحله در دست پیگیری قرار دارد.
همچنین تأمین ناوگان مورد نیاز و بهرهگیری از ظرفیت سایر دستگاههای اجرایی برای جابهجایی زائران از دیگر محورهای مورد توجه در برنامهریزی اربعین 1405 است. در همین راستا، تسریع در ابلاغ مصوبات مربوط به اختصاص ناوگان و تجهیزات مورد نیاز، از الزامات اجرای موفق طرح عنوان شده است.
با توجه به محدودیتهای پیشبینیشده در بخش حملونقل هوایی، بخش عمده جابهجایی زائران از طریق شبکه حملونقل جادهای و ریلی انجام خواهد شد. از اینرو، توسعه ظرفیتها و تقویت زیرساختهای این دو بخش در دستور کار قرار گرفته است.
برای مدیریت مطلوب روزهای اوج بازگشت زائران، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تدوین برنامههای زمانبندی دقیق بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی ستاد اربعین دنبال میشود.