خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در گفت‌وگو با ایلنا:

اعلام جزییات تردد خودروهای منطقه آزاد در استان تهران

اعلام جزییات تردد خودروهای منطقه آزاد در استان تهران
کد خبر : 1800664
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت:تمام خودروهای وارد شده که در قالب خودروهای خدمات رسان از جمله تاکسی ، اتوبوس‌، ون و مینی‌بوس فعالیت می‌کنند می‌توانند با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام در سطح استان تهران تردد داشته باشند.

رامین کاشف آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تردد وسعت و شعاع تردد استان خودرو با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی اظهار داشت: طبق استراتژی‌های تعریف شده در فاز اول این پلاک گذاری خودرو‌های مناطق آزاد، شعاع تردد خودروهای خدمات رسان در گستره استان تهران خواهد بود. 

وی ادامه داد: تمام خودروهای وارد شده که در قالب خودروهای خدمات رسان از جمله تاکسی ، اتوبوس‌، ون و مینی‌بوس فعالیت می‌کنند می‌توانند با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام در سطح استان تهران تردد داشته باشند. 

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تاکید کرد: اتوبوس‌های وارداتی با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام می‌توانند خارج از استان هم تردد داشته باشند. 

کاشف آذر گفت: سیاست این است که در فاز اول فعلا  تردد آزاد این خودروهای خدمات رسان در سطح استان انجام شود که این فاز هم آغاز شده و خودروهای پلاک گذاری شده می‌توانند در سطح استان تهران تردد کنند که هدف از این اقدام کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور است. 

وی با اشاره به اینکه خودروهای نهادها و دستگاه‌ها هم شامل این طرح می‌شوند، افزود: نهادها و دستگاه‌های مختلف خدمات رسان در استان تهران می‌توانند از طریق منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) با قیمت‌های مناسب‌تری نسبت به تکمیل یا نوسازی ناوگان حمل و نقل خود اقدام کنند تا کنون هم طبق قانون موجود تعداد قابل توجهی خودرو از منطقه آزاد فرودگاه امام وارد شده است. 

گفت‌وگو: مهدیانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی