مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در گفتوگو با ایلنا:
اعلام جزییات تردد خودروهای منطقه آزاد در استان تهران
مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت:تمام خودروهای وارد شده که در قالب خودروهای خدمات رسان از جمله تاکسی ، اتوبوس، ون و مینیبوس فعالیت میکنند میتوانند با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام در سطح استان تهران تردد داشته باشند.
رامین کاشف آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تردد وسعت و شعاع تردد استان خودرو با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی اظهار داشت: طبق استراتژیهای تعریف شده در فاز اول این پلاک گذاری خودروهای مناطق آزاد، شعاع تردد خودروهای خدمات رسان در گستره استان تهران خواهد بود.
وی ادامه داد: تمام خودروهای وارد شده که در قالب خودروهای خدمات رسان از جمله تاکسی ، اتوبوس، ون و مینیبوس فعالیت میکنند میتوانند با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام در سطح استان تهران تردد داشته باشند.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تاکید کرد: اتوبوسهای وارداتی با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام میتوانند خارج از استان هم تردد داشته باشند.
کاشف آذر گفت: سیاست این است که در فاز اول فعلا تردد آزاد این خودروهای خدمات رسان در سطح استان انجام شود که این فاز هم آغاز شده و خودروهای پلاک گذاری شده میتوانند در سطح استان تهران تردد کنند که هدف از این اقدام کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور است.
وی با اشاره به اینکه خودروهای نهادها و دستگاهها هم شامل این طرح میشوند، افزود: نهادها و دستگاههای مختلف خدمات رسان در استان تهران میتوانند از طریق منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) با قیمتهای مناسبتری نسبت به تکمیل یا نوسازی ناوگان حمل و نقل خود اقدام کنند تا کنون هم طبق قانون موجود تعداد قابل توجهی خودرو از منطقه آزاد فرودگاه امام وارد شده است.
گفتوگو: مهدیانی