اعلام جزییات تردد خودروهای منطقه آزاد در استان تهران

رامین کاشف آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تردد وسعت و شعاع تردد استان خودرو با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی اظهار داشت: طبق استراتژی‌های تعریف شده در فاز اول این پلاک گذاری خودرو‌های مناطق آزاد، شعاع تردد خودروهای خدمات رسان در گستره استان تهران خواهد بود.

وی ادامه داد: تمام خودروهای وارد شده که در قالب خودروهای خدمات رسان از جمله تاکسی ، اتوبوس‌، ون و مینی‌بوس فعالیت می‌کنند می‌توانند با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام در سطح استان تهران تردد داشته باشند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تاکید کرد: اتوبوس‌های وارداتی با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام می‌توانند خارج از استان هم تردد داشته باشند.

کاشف آذر گفت: سیاست این است که در فاز اول فعلا تردد آزاد این خودروهای خدمات رسان در سطح استان انجام شود که این فاز هم آغاز شده و خودروهای پلاک گذاری شده می‌توانند در سطح استان تهران تردد کنند که هدف از این اقدام کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور است.

وی با اشاره به اینکه خودروهای نهادها و دستگاه‌ها هم شامل این طرح می‌شوند، افزود: نهادها و دستگاه‌های مختلف خدمات رسان در استان تهران می‌توانند از طریق منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) با قیمت‌های مناسب‌تری نسبت به تکمیل یا نوسازی ناوگان حمل و نقل خود اقدام کنند تا کنون هم طبق قانون موجود تعداد قابل توجهی خودرو از منطقه آزاد فرودگاه امام وارد شده است.

گفت‌وگو: مهدیانی

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