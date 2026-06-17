فهرست شرکتهای پتروشیمی مجاز به صادرات بروز شد
مدیر دفتر صادرات گمرک فهرست بهروز شده از شرکتهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی مجاز به صادرات را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، لیلا اورنگی مدیر دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نامهای به همه گمرکات اجرایی کشور، شرایط صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط اضطراری را ابلاغ کرد.
نامه مذکور شامل اسامی بهروز شده از شرکتهای تولیدکننده (یا نماینده رسمی آنها) و همچنین کد طبقهبندی محصولات پتروشیمی است.
بر این اساس تنها شرکتهای مندرج در فهرست یا نمایندگان مجاز آنها قادر به صادرات محصول خود خواهند بود.