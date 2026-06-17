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آغاز فروش فوق‌العاده محصول جدید سایپا

آغاز فروش فوق‌العاده محصول جدید سایپا
کد خبر : 1800560
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فروش فوق‌العاده محصول جدید گروه خودروسازی سایپا از امروز، چهارشنبه ۲۷ خردادماه، آغاز شد.

به گزارش ایلنا؛ طرح فروش فوق‌العاده خودرو سیتروئن C۳-XR V۱ گروه خودروسازی سایپا در قالب طرح‌های «متقاضیان عادی»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودرو‌های فرسوده» از ساعت ۱۰ امروز ۲۷ خرداد آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۳۰ خردادماه ادامه دارد.
 
متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده، با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خرید در یکی از طرح‌های فروش اقدام کنند. پس از پایان مهلت ثبت‌نام و انجام قرعه‌کشی، نتایج به منتخبین اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 
بر اساس این بخشنامه، موعد تحویل خودرو‌ها ۹۰ روز پس از تکمیل فرایند ثبت‌نام تعیین شده است.
 
متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.

 

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