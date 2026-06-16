تداوم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی
قیمت نفت روز سهشنبه در پی ارزیابی بازار از چشمانداز بازگشت عرضه، به روند نزولی خود ادامه داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، ارزیابی چشمانداز از سرگیری عرضه از تنگه هرمز سبب شد قیمت نفت در معاملههای روز سهشنبه (۲۶ خرداد) بار دیگر کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۳۶ دقیقه روز سهشنبه به وقت گرینویچ، با ۲۵ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۹۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۹ سنت یا ۰.۱ درصد افت، ۸۰ دلار و ۶۶ سنت بهازای هر بشکه معامله شد.
قیمت هر دو شاخص نفتی در معاملههای روز دوشنبه (۲۵ خرداد) پس از انتشار خبر توافق اولیه ایران و آمریکا برای پایاندادن به جنگ، با حدود ۵ درصد کاهش به پایینترین سطح از چهارم مارس (۱۳ اسفند، ۱۴۰۴) تاکنون رسید.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سبب اختلال تردد از تنگه هرمز، گذرگاه انتقال یکپنجم نفت جهان، شد.
بعضی تحلیلگران پیشبینی میکنند که جریان عرضه از تنگه هرمز بهزودی از سر گرفته میشود، هرچند عوامل دیگر بر قیمتهای بازار فیزیکی تأثیر میگذارند.
تحلیلگران بانک مورگان استنلی در یادداشتی به مشتریان خود اعلام کردند: برآورد میشود عادیشدن جریان تردد نفتکشها چند هفته زمان ببرد.
این تحلیلگران افزودند: پیشبینی میکنیم ۵۰ درصد از تولید از دسترفته تا سپتامبر و ۸۰ درصد آن تا دسامبر به بازار بازگردد.
آنها تصریح کردند که در هفتههای اخیر، طیف گستردهای از شاخصها نشاندهنده افت در بازارهای فیزیکی نفت بودهاند.
به گفته تحلیلگران بانک مورگان استنلی، افزایش صادرات آمریکا و کاهش واردات چین محرکهای اصلی بازار به شمار میروند و به نظر نمیرسد که تأثیر این دو محرک در کوتاهمدت (یعنی هفتههای آینده) پایان یابد.
براساس این گزارش، واردات نفت خام چین در ماه مه ۲۹ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح در هشت سال گذشته رسید. پیشبینی میشود واردات نفت خام این کشور از عربستان سعودی در ماه ژوئیه هم کاهش یابد.
با وجود گزارشها مبنی بر توافق اولیه ایران و آمریکا برای پایاندادن به جنگ، کاهش قیمت نفت در بازار همچنان محدود است.
سوورو سارکار، رئیس تحقیقات انرژی بانک دیبیاس، گفت: هر سناریویی غیر از رفع کامل اختلال در تردد از تنگه هرمز، میتواند به نوسان دوباره قیمت نفت منجر شود. با توجه به کاهش اعتماد ایجادشده، به روند تغییر این وضعیت در چند هفته آینده چشم دوختهایم.