سقوط طلا در کانال ١۵ میلیون تومان/ اعلام قیمتها در ٢۶ خرداد ١۴٠۵
قیمت طلا و سکه امروز ٢۶ خرداد ماه ١۴٠۵ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز سهشنبه ٢۶ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣۴۶ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١۵ میلیون و ٩٨۶ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢١ میلیون و ٣١٣ هزار تومان رسید .
همچنین سکه جدید ١۶٠ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١۵٧ میلیون تومان معامله شد.
نیم سکه هم ٨۴ میلیون تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴۶ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۵ میلیون تومان معامله شد.