به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در حاشیه این رویداد، ارتباط بی‌واسطه با مشتریان و همکاران را فرصتی ارزشمند برای شناخت نیازها و دغدغه‌های آنان دانست و گفت: شنیدن مستقیم مطالبات و چالش‌های مخاطبان، زمینه را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و خدمت‌رسانی هدفمندتر فراهم می‌کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به مأموریت این بانک در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تأمین منابع مالی موردنیاز آنان، مرکز ارتباط سبز بانک را کانالی موثر برای دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان و کارکنان معرفی کرد که تأثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات بانک دارد.

انتهای پیام/