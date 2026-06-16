با حضور در مرکز ارتباط سبز بانک کشاورزی صورت گرفت:
گفت و گوی بیواسطه متقینیا با مشتریان و کارکنان بانک کشاورزی
با هدف تقویت ارتباط مستقیم با مخاطبان، مدیرعامل بانک کشاورزی، روز دوشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور در مرکز ارتباط سبز این بانک، بهصورت تلفنی با شماری از مشتریان و کارکنان این بانک گفتوگو و به سوالات و درخواستهای آنان رسیدگی کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقینیا در حاشیه این رویداد، ارتباط بیواسطه با مشتریان و همکاران را فرصتی ارزشمند برای شناخت نیازها و دغدغههای آنان دانست و گفت: شنیدن مستقیم مطالبات و چالشهای مخاطبان، زمینه را برای تصمیمگیری دقیقتر و خدمترسانی هدفمندتر فراهم میکند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به مأموریت این بانک در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تأمین منابع مالی موردنیاز آنان، مرکز ارتباط سبز بانک را کانالی موثر برای دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان و کارکنان معرفی کرد که تأثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات بانک دارد.