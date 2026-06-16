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با حضور در مرکز ارتباط سبز بانک کشاورزی صورت گرفت:

گفت و گوی بی‌واسطه متقی‌نیا با مشتریان و کارکنان بانک کشاورزی

گفت و گوی بی‌واسطه متقی‌نیا با مشتریان و کارکنان بانک کشاورزی
کد خبر : 1800001
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با هدف تقویت ارتباط مستقیم با مخاطبان، مدیرعامل بانک کشاورزی، روز دوشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور در مرکز ارتباط سبز این بانک، به‌صورت تلفنی با شماری از مشتریان و کارکنان این بانک گفت‌وگو و به سوالات و درخواست‌های آنان رسیدگی کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در حاشیه این رویداد، ارتباط بی‌واسطه با مشتریان و همکاران را فرصتی ارزشمند برای شناخت نیازها و دغدغه‌های آنان دانست و گفت: شنیدن مستقیم مطالبات و چالش‌های مخاطبان، زمینه را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و خدمت‌رسانی هدفمندتر فراهم می‌کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به مأموریت این بانک در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تأمین منابع مالی موردنیاز آنان، مرکز ارتباط سبز بانک را کانالی موثر برای دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان و کارکنان معرفی کرد که تأثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات بانک دارد.

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