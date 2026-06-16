مجموع پرداخت مطالبات گندمکاران از مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد
با واریز ۹ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران، مجموع مبالغ کارسازی شده توسط بانک کشاورزی بابت خرید تضمینی گندم در سال جاری به بیش از ۵۰۰ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با تأمین منابع مالی جدید از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها، این مبالغ بلافاصله توسط این بانک به حساب کشاورزان واریز شد تا بخش دیگری از مطالبات گندمکاران سراسر کشور تسویه شود.
بر اساس این گزارش، تا پایان روز ۲۶ خردادماه سال جاری، حجم گندم خریداریشده از کشاورزان به بیش از ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار تن رسیده است. بانک کشاورزی در نقش بانک عامل خرید تضمینی گندم، پرداخت مطالبات را پس از تأمین اعتبار و در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی میکند.
از آغاز فصل برداشت تاکنون، با بهرهگیری از سامانه جامع خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی، در مجموع بیش از یک میلیون و ۶۱۱ هزار میلیارد ریال محصول از کشاورزان دریافت کردهاند. این ظرفیت عملیاتی، نقشی محوری در حمایت از تولید داخلی، تقویت زنجیره تأمین غذا و تحکیم امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
بانک کشاورزی اعلام کرده است آمادگی کامل دارد بهمحض تخصیص اعتبارات جدید، مراحل بعدی تسویه مطالبات گندمکاران را بدون وقفه — حتی در روزهای تعطیل — پیگیری و اجرا کند تا این قشر مولد با حداکثر سرعت و دقت به حقوق خود دست یابد.