توافق با آمریکا به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز (دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵) در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با اشاره به توافق اخیر و با تبریک موفقیت و اقتداری که با پایمردی مردم، دولتمردان و نظامیان ما اتفاق افتاد، گفت: این پیروزی برای همه مردم ایران رقم خورد. اگر این سه ضلع مردم، نظامیان و دولتمردان با هم متحد نمی‌شدند این موفقیت رقم نمی‌خورد.

وی ادامه داد: طی ۳ ماهی که جلسات برگزار نمی‌شد، در پشت صحنه همکاران من در تلاش بودند تا کاری کنند که وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم بخورد تا آثار جنگ بر معیشت مردم حداقلی باشد؛ همگی شبانه‌روزی در تلاش بودند تا موانع از سر راه فعالان اقتصادی برداشته شود و آثار گرانی‌ها کمتر شود اما شرایطی که جنگ بر کشور ایجاد می‌کند اثر سوء اقتصادی دارد.

وزیر اقتصاد افزود: این توافق به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست، بلکه تازه جهاد اقتصادی شروع شده و بر عهده ما در دولت و بخش خصوصی است تا آثار سوئی که در ۱۰۰ روز گذشته، ظالمانه بر کشور تحمیل شد را بزداییم؛ ولی افق روشنی را پیش روی خود می‌بینیم و امیدواریم با کمک خدا تابلوی پیش روی مردم مانند تابلوی این روزهای بورس سبزِ سبز باشد.

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