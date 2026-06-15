امکان واردات موتور هواپیما پس از توافق

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تامین و تجهیز ناوگان ریلی، هوایی، جاده‌ای و بندری تنها با اتکا به منابع دولتی و بودجه‌های سنواتی امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضرورت است.

وی با اشاره به تاکید رییس جمهور بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر تأمین ناوگان عمومی است و این موضوع نباید صرفاً به اتوبوس، مینی‌بوس، ون و تاکسی محدود شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: واردات لکوموتیو، واگن، تجهیزات ریلی، موتور هواپیما و سایر تجهیزات مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل عمومی است و در بخش حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری، کشور با کمبود بیش از 6 هزار دستگاه اتوبوس مواجه است؛ این در حالی است که فرسودگی ناوگان موجود نیز چالش‌های جدی ایجاد کرده است.

وی یکی از دلایل این کمبود را قیمت بالای ناوگان حمل‌ونقل عمومی عنوان کرد و گفت: مزیت‌ها و تسهیلات منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) می‌تواند در کاهش هزینه تأمین ناوگان و تسریع روند نوسازی آن مؤثر باشد. در کنار حمایت از تولید داخل و سفارش‌گذاری به شرکت‌های داخلی، واردات ناوگان مورد نیاز کشور هم باید مطابق احکام برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های مصوب دنبال شود.

وزیر راه و شهرساری همچنین از واردات موتور هواپیما و تجهیزات هوایی پس از لغو تحریم‌ها خبر داد.

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