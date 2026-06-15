مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن خبر داد:
ورود شعام به بازار اجاره بهای تهران
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن گفت: سقف اجاره مسکن استان تهران مشخص شد که در شهر تهران ۲۷ درصد است، همچنین امیدواریم تمدید خودکار اجاره مسکن تا ابتدای تابستان در شورای عالی امنیت ملی به تایید برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن معاونت مسکن و ساختمان، در نشست خبری با موضوع ارائه آخرین آمار سامانه حمایتی مسکن (تم) اظهار داشت: بر اساس جدیدترین آمار اجرای طرح نهضت ملی مسکن، برای ۸۲۷ هزار متقاضی تخصیص پروژه انجام شده است. همچنین از مجموع پروژههای تخصیصیافته، ۷۷۳ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی هستند و ۵۵۸ هزار واحد هم در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند.
وی ادامه داد: همچنین ۳۶۷ هزار واحد دارای آمادهسازی اولیه، ۶۷۷ هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون، ۳۲۳ هزار واحد در مرحله اتمام سفتکاری و ۱۶۹ هزار واحد در مرحله اتمام نازککاری قرار دارند که تاکنون ۷۳ هزار واحد از این پروژهها افتتاح شده است.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن معاونت مسکن و ساختمان با بیان اینکه تاکنون برای ۸۲۷ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن تخصیص پروژه انجام شده ، گفت: از این تعداد ۱۶۹ هزار واحد در مرحله اتمام نازککاری قرار دارد و ۷۳ هزار واحد به بهرهبرداری رسیده است.
فرهادزاده از ورود شعام به بازار اجاره خبر داد و گفت: سقف اجاره مسکن استان تهران مشخص شد که در شهر تهران ۲۷ درصد است، همچنین امیدواریم تمدید خودکار اجاره مسکن تا ابتدای تابستان در شورای عالی امنیت ملی به تایید برسد.
مدیرکل دفتر پایش و طرح ریزی طرحهای مسکن گفت: هفته گذشته ثبت نام مسکن استیجاری زوجهای جوان در استانهای مازندران، قزوین و مرکزی آغاز شد. سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری نیز ثبت نام در ۳ استان البرز، گیلان و خراسان جنوبی آغاز میشود.
وی همچنین درباره افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان ادامه داد: روز گذشته مصوبه جدید شورای عالی مسکن توسط معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ شد و قرار بر این شده که سقف وام برای پروژهها در مرحله سفت کاری به بعد افزایش یابد. از این رو سقف تسهیلات حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکونی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند افزایش پیدا میکند.
فرهادزاده تاکید کرد: یکی از چالشهای حیاتی ما در استان تهران به ویژه در شهر پرند، چالش منابع آب است که وزارت نیرو پذیرفته در سیستمی که تعریف شده انشعاب آب ۱۵۰۰ واحدی که آماده است را تامین کند.
مدیرکل دفتر پایش و طرح ریزی طرحهای مسکن همچنین درباره پایه قیمت نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در حال حاضر پایه قیمت مسکن حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان است اما عوامل بسیار متعددی در تعیین قیمت تمام شده مسکن موثر است.