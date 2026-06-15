صادق: سرخس به هاب جدید ترانزیت ریلی تبدیل میشود
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده با منطقه آزاد سرخس جهت توسعه ترانزیت، گفت: در پهنهای بیش از ۱۳۰۰ هکتار اجرا میشود و هدف اصلی آن افزایش ترانزیت کالا از طریق ریل است.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم امضای پنج تفاهمنامه حوزه حملونقل ریلی، با تأکید بر اینکه حملونقل ریلی ستون فقرات نظام حملونقل کشور و محرک اصلی توسعه است، اظهار کرد: چهار تفاهمنامه پیشین در این حوزه با هدف جلب اعتماد بخش خصوصی و تشویق سرمایهگذاری برای نوسازی ناوگان، لکوموتیوها و واگنهای باری و مسافری منعقد شده بود، اما پنجمین قرارداد با رویکردی متفاوت و با تمرکز بر لجستیک و «تضمین حمل بار ریلی» تنظیم شده است.
وی با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده با منطقه آزاد سرخس، این طرح را گامی در جهت توسعه ترانزیت دانست و افزود: این پروژه با مشارکت منطقه آزاد سرخس، بخش خصوصی و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در پهنهای بیش از ۱۳۰۰ هکتار اجرا میشود و هدف اصلی آن افزایش ترانزیت کالا از طریق شبکه ریلی است.
صادق «تضمین بار» را از ویژگیهای کلیدی این تفاهمنامهها عنوان کرد و گفت: ظرفیت حملونقل ریلی کشور فراتر از سطح بهرهبرداری فعلی است و با سازوکارهای جدید تلاش میشود این ظرفیت ارتقا یابد.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به جزئیات سایر تفاهمنامهها یادآور شد: بر اساس توافق با شرکت آلومینیوم، بخشی از حملونقل بندری این شرکت به شبکه ریلی منتقل خواهد شد. همچنین یک شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده است بخش عمدهای از جابهجایی کالاهای اساسی خود را از طریق ریل انجام دهد.
وی ادامه داد: در تفاهمنامه منعقد شده با بنیاد مستضعفان نیز توسعه و ارتقای پایانههای لجستیکی و سرمایهگذاری در بخش کانتینری پیشبینی شده است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اهداف کلان این برنامهها خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف تقویت همزمان ناوگان مسافری و باری و همچنین بهبود زیرساختهای پشتیبانی حملونقل ریلی کشور دنبال میشود.