به گزارش خبرنگار ایلنا، ماجرای آزادسازی تردد خودروهای گذر موقت یا دارای پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور به ابتدای جنگ اخیر بازمی‌گردد؛ هنگامی که سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در مورد جزئیات تصمیم اتخاذشده درباره خودرو‌های پلاک مناطق آزاد در دوران جنگ، اعلام کرد که «در جریان جنگ رمضان (۴۰ روزه) و حملات ناجوانمردانه دشمن، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها، تأسیسات و اماکن غیرنظامی کشور در معرض تهدید و آسیب قرار گرفتند. در چنین شرایطی، برخی مناطق آزاد کشور نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص خود می‌توانستند بیش از سایر مناطق تحت تاثیر قرار گیرند. بر اساس تدابیر اتخاذشده و با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی انتظامی کشور، ۵ منطقه آزاد که در شرایط خاص عملیاتی قرار داشتند شناسایی شدند. بر این اساس مقرر شد خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد (ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند) بدون نیاز به تبدیل پلاک به پلاک ملی و به صورت گذر موقت، امکان تردد در سراسر جغرافیای کشور را داشته باشند.»

خودروسازان در تلاش برای بازگرداندن ممنوعیت تردد گذر موقت‌ها

ورود خودروهای مناطق آزاد به کشور باعث شد تا روحی تازه به بازار خودرو دمیده شود اما هم‌زمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان داخلی با رایزنی‌های گسترده به دنبال احیای ممنوعیت قانونی برای حذف این رقبای قدرتمند از جاده‌های کشور هستند.

آزادسازی تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور که به دنبال تحولات اخیر میسر شد، با واکنش تند تولیدکنندگان داخلی مواجه شده و آن‌ها با لابی‌گری گسترده، خواستار احیای محدودیت‌های پیشین و خروج این رقبای باکیفیت از چرخه رقابت هستند.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چرا برخی خودروسازان مخالف آزادسازی دائمی تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سطح کشور، هستند؟» گفت: خودروسازان داخلی با هر طرحی که بخواهد کمی بازار خودرو را رقابتی یا شرایط واردات را تسهیل کند یا گسترش بدهد و فضای صنعت بازتر شود، مخالفت می‌کنند.

خرید و فروش خودروهای مناطق آزاد در سراسر کشور امکان‌پذیر شود

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر شرایط انحصاری در بازار خودرو، گفت: این مخالفت با ایجاد فضای رقابتی ازسوی خودروسازان یا عوامل وابسته آنهاست.

صدرایی با اشاره به طرح تردد خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد (ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند) بدون نیاز به تبدیل پلاک به پلاک ملی و به صورت گذر موقت در کشور در دوران جنگ، گفت: اگر طرح تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد درست مدیریت و امکاناتی گذاشته شود که خرید و فروش خودرو برای شهروندان عادی نیز امکان‌پذیر باشد یعنی شهروندان بتوانند چنین خودروهایی را بخرند و بفروشند و موانع قانونی آن و به اصطلاح چیزهایی که ایجاد دردسر یا دلواپسی می‌کند، برطرف شود می‌تواند مناسب باشد.

لزوم دائمی شدن تردد گذر موقت‌ها در سراسر کشور

این کارشناس صنعت خودرو در مورد شرایط تردد این خودروها در کشور، گفت: خودروهای مناطق آزاد برای افرادی که در یک منطقه خاصی زندگی می‌کنند همیشه مناسب بوده زیرا در شرایط عادی این افراد می‌توانند چنین خودروهایی را بخرند و در زمان یک یا دو ماه با پرداخت هزینه در تهران یا سایر شهرها با آن تردد کنند.

صدرایی افزود: به همین دلیل، دامنه خریداران این خودروها همیشه محدود بوده است. لازم است قوانین دیگری وضع شود. به طور مثال، مدت زمان تردد آنها در شهرهای غیر از مناطق آزاد بیشتر و مسائل حقوقی خرید و فروش آنها حل شود تا ورود چنین خودروهایی در صنعت کشور تاثیرگذار باشد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: ورود این خودروها به کشور می‌تواند تا حدودی بر قیمت‌های فضایی و نجومی برخی خودروهای وارداتی موثر بیفتد و قیمت آنها را کمی تعدیل کند؛ اما اینکه انتظار داشته باشید که تحول بزرگی در صنعت خودرو ایجاد کند چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ ذهنیت و نگرانی‌هایی که وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد.

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