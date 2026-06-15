به گزارش ایلنا، طلایی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ابلاغیه‌ای به تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، ضوابط جدید ثبت سفارش این کالاها را با هدف تسهیل واردات و مدیریت بازار اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه که خطاب به انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با واردات برنج، روغن، شکر، غلات، حبوبات، گوشت و نهاده‌های دامی صادر شده است، واردکنندگانی که تا پایان مهلت اعتبار ثبت سفارش، اقدامی برای واردات کالاهای ثبت سفارش‌شده انجام ندهند، در دوره‌های بعدی با محدودیت ثبت سفارش مواجه خواهند شد

طبق اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، این دسته از شرکت‌ها در ثبت سفارش‌های آتی تنها مجاز به ثبت سفارش تا سقف 120 درصد میزان اظهار همان کالا در دوره قبل خواهند بود.

همچنین در این ابلاغیه تأکید شده است که تمدید ثبت سفارش منوط به ارائه مستندات ورود کالا از جمله قبض انبار، بارنامه یا اسناد پرداخت ارزی خواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است که این تصمیم با توجه به ضرورت مدیریت بازار کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و همچنین افزایش اثربخشی مصوبات دولت در تسهیل واردات اتخاذ شده است.

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