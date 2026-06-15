اعلام قیمت طلا و سکه در ٢۵ خرداد ماه ١۴٠۵
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ٢۵ خرداد ماه ١۴٠۵ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ٢۵ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣٢۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١۶ میلیون و ۵٨٩ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٢ میلیون و ١٢٨ هزار تومان رسید.
همچنین سکه جدید ١۶٧ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١۶۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ٨٨ میلیون تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴٩ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۵ میلیون تومان معامله شد.