اعلام قیمت طلا و سکه در ٢۵ خرداد ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ٢۵ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣٢۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١۶ میلیون و ۵٨٩ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٢ میلیون و ١٢٨ هزار تومان رسید.

همچنین سکه جدید ١۶٧ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١۶۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٨٨ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴٩ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۵ میلیون تومان معامله شد.

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