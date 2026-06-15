ریزش ۴ درصدی قیمت نفت در پی توافق ایران و امریکا

به گزارش ایلنا، رویترز اعلام کرد: در پی انتشار خبر دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ریزش شدید ۴ درصدی مواجه شد .

قیمت نفت خام برنت پس از اعلام توافق بین تهران و واشنگتن با ۴ درصد کاهش به ۸۳.۹۶ دلار در هر بشکه رسید.

بر اساس این گزارش قیمت نفت خام امریکا پس از اعلام توافق بین تهران و واشنگتن به پایین‌ترین حد خود یعنی ۸۰.۲۵ دلار در هر بشکه رسید.

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