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ریزش ۴ درصدی قیمت نفت در پی توافق ایران و امریکا

ریزش ۴ درصدی قیمت نفت در پی توافق ایران و امریکا
کد خبر : 1799309
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خبرگزاری رویترز اعلام کرد: در پی انتشار خبر دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ریزش شدید ۴ درصدی مواجه شد .

به گزارش ایلنا، رویترز اعلام کرد: در پی انتشار خبر دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ریزش شدید ۴ درصدی مواجه شد .

 قیمت نفت خام برنت پس از اعلام توافق بین تهران و واشنگتن با ۴ درصد کاهش به ۸۳.۹۶ دلار در هر بشکه رسید.

بر اساس این گزارش قیمت نفت خام امریکا پس از اعلام توافق بین تهران و واشنگتن به پایین‌ترین حد خود یعنی ۸۰.۲۵ دلار در هر بشکه رسید.

 

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