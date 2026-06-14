واکنش سازمان هواپیمایی به خبر حذف پرواز معراج از صفحه فلایت رادار/هیچ مشکلی برای هواپیمای معراج رخ ندادهاست
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر حذف هواپیمای معراج از صفحه فلایت رادار گفت: هیچ مشکلی برای پرواز ارمنستان هواپیمایی معراج رخ ندادهاست.
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتشار خبر حذف هواپیمای معراج از صفحه فلایت رادار در برخی از کانالهای خبری گفت: خبری در برخی از کانالهای خبری منتشر شده مبنی بر اینکه «پرواز معراج که از ارمنستان به سوی فرودگاه امام خمینی در حرکت بود در اسمان استان قزوین از صفحه فلایت را دار حذف شد» در حالیکه هیچ مشکلی برای این هواپیما پیش نیامده است.
وی ادامه داد: پرواز ارمنستان هواپیمایی معراج دقایقی پیش بدون هیچ مشکلی در فرودگاه امام خمینی فرود آمد و از مردم درخواست داریم که اخبار مربوط به پروازها و شرکتهای هواپیمایی را فقط از مرجع اصلی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری دنبال کنند.