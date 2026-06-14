محصولات ایران خودرو باید از نظر کیفیت، اعتمادپذیری و ارزش اقتصادی مورد پذیرش مشتریان باشد

را برای انجام اقداماتی که شایسته اعتبار و ارزش این برند است، داشته باشیم. این مجموعه حاصل سال‌ها تلاش، تجربه و سرمایه انسانی است و باید برای حفظ و ارتقای جایگاه آن تلاش کرد.

کشاورز با تاکید بر ضرورت عبور صنعت خودرو از چالش‌های موجود، گفت: اطمینان دارم مشکلات و محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت‌های صنعتی کشور قابل عبور است و ایران‌خودرو در صدر سایر صنایع از این مشکلات عبور خواهد کرد.

وی هدف اصلی این مجموعه را تولید محصولی مورد احترام مردم دانست و اظهار کرد: برند ایران‌خودرو باید در ذهن جامعه به عنوان یک برند خوشنام شناخته شود. رسیدن به جایگاه برندهایی مانند تویوتا مسیر دشواری است، اما هدف ما این است که محصولی تولید کنیم که از نظر کیفیت، اعتمادپذیری و ارزش اقتصادی مورد پذیرش مشتریان باشد و محصولاتی که از نظر دوام و پایداری زبانزد باشد .

نماینده صاحبان اکثریت سهام ایران‌خودرو تاکید کرد: هدف ما تولید لوکس‌ترین خودروها نیست بلکه باید محصولاتی به‌روز، با قیمت مناسب، کیفیت قابل قبول و قابلیت اعتماد برای مصرف‌کنندگان تولید کنیم که شایسته نام ایران باشد. مهم‌ترین مسئله امروز ما این است که محصولی تولید شود که اقتصادی باشد و با زیان به فروش نرسد.

وی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو در توسعه اقتصادی کشور گفت: آنچه ایران‌خودرو را ساخته، خطوط مونتاژ، رنگ و تجهیزات تولیدی نیست بلکه سرمایه انسانی و روح حاکم بر سازمان است. صنعت خودرو می‌تواند نمادی از توانمندی و استعداد ایرانی و یکی از پایه‌های صنعتی شدن کشور باشد.

کشاورز با اشاره به شرایط متفاوت تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان خودرو اظهار کرد: امروز در حالی که واردکنندگان در بسیاری از موارد با محدودیت‌های تولید، اشتغال و توسعه فناوری مواجه نیستند، تولیدکنندگان داخلی با پیچیدگی‌های متعددی در مسیر تولید مواجه‌اند. با این حال، صنعت خودرو باید به سمت تولید محصولاتی حرکت کند که علاوه بر مصرف روزمره، از نظر دوام و کیفیت نیز استانداردهای بالایی داشته باشند؛ به گونه‌ای که یک خودرو بتواند پیمایش‌های طولانی و قابل اتکا برای مشتری داشته باشد.

وی همچنین به پروژه‌های توسعه‌ای ایران‌خودرو اشاره کرد و گفت: پروژه‌های متعددی در حوزه گیربکس‌های اتوماتیک، خودروهای هیبریدی، قطعات جدید، پلتفرم‌های نوین و فناوری‌های الکترونیکی در حال اجراست که تحقق آنها نیازمند سرمایه‌گذاری، دانش فنی و استفاده از ظرفیت‌های نخبگان و متخصصان داخلی است.

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