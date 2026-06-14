بیش از ۶ هزار تن کالای اساسی برای مراسمهای محرم و صفر توزیع شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از برنامهریزی برای توزیع بیش از ۶ هزار تن کالای اساسی مورد نیاز هیئتهای مذهبی، مساجد، تکایا و مراکز برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر خبر داد.
به گزارش ایلنا، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از برنامهریزی و تدارک گسترده برای تأمین و توزیع بیش از ۶ هزار تن کالای اساسی مورد نیاز هیئتهای مذهبی، مساجد، تکایا و مراکز برگزاری مراسم عزاداری ماههای محرم و صفر خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین اقلام مورد نیاز مراسمهای عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: با هماهنگیهای انجام شده در سطح ملی و استانی و با بهرهگیری از ظرفیت شبکههای تأمین و توزیع، بیش از ۶ هزار تن کالای اساسی شامل برنج، شکر، روغن خوراکی، گوشت مرغ برای مصرف هیئات مذهبی استان تهران پیشبینی و تخصیص یافته است.
این مسئول دولتی افزود: تأمین بهموقع کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار از اولویتهای اصلی این سازمان در ایام محرم و صفر است و تمامی تمهیدات لازم برای دسترسی آسان هیئات مذهبی به اقلام مورد نیاز اندیشیده شده است.
برادری با تأکید بر وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی در استان تصریح کرد: خوشبختانه ذخائر راهبردی کالاهای اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارد و هیچگونه نگرانی از بابت تأمین نیازهای ماههای محرم و صفر وجود ندارد. کالاهای مورد نیاز بهصورت مستمر رصد و متناسب با تقاضا در اختیار شبکه توزیع قرار میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین از تشدید نظارتها بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: تیمهای بازرسی و نظارتی این سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط، بر روند تأمین، توزیع و عرضه کالاها نظارت مستمر خواهند داشت تا ضمن جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، کالاهای تخصیصی بهصورت هدفمند و عادلانه در اختیار هیئتهای مذهبی قرار گیرد.
برادری در پایان تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بسیج تمامی ظرفیتهای موجود، آمادگی کامل برای پشتیبانی از مراسمهای عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) را دارد و تلاش خواهد کرد نیازهای هیئتهای مذهبی بدون وقفه و در کوتاهترین زمان ممکن تأمین شود.