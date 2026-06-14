توسعه همکاری بانک تجارت و صندوق نوآوری و شکوفایی در تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان
رئیس هیأت مدیره بانک تجارت در دیدار با رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری راهکارهای توسعه همکاری با شرکتهای دانش بنیان در زمینه ارائه خدمات بانکی، ابزارهای تعهدی و صدور ضمانتنامه را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، رئیس هیأت مدیره بانک تجارت در دیدار با رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری راهکارهای توسعه همکاری با شرکتهای دانش بنیان در زمینه ارائه خدمات بانکی، ابزارهای تعهدی و صدور ضمانتنامه را مورد بررسی قرار داد.
مرتضی ترک تبریزی در نشست مشترک با رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ضمن بررسی ظرفیتهای همکاری مشترک، راهکارهای بهرهگیری از خدمات بانکی و اعتباری بانک تجارت برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فعالان زیستبوم نوآوری را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
رئیس هیأت مدیره بانک تجارت با تأکید بر عزم این بانک برای توسعه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: بانک تجارت آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای نوین بانکداری، زمینه ارائه خدمات مالی و اعتباری متناسب با نیاز شرکتهای دانشبنیان و فناور را فراهم کند. در این راستا اعطای تسهیلات به شرکتهای معرفیشده از سوی صندوق از طریق بسترهای پلتفرمی و فرآیندهای هوشمند از جمله محورهای مورد توجه در همکاریهای مشترک خواهد بود.
ترک تبریزی افزود: همچنین ایجاد نئوبانک اختصاصی با هدف ارائه خدمات متمرکز، غیرحضوری و یکپارچه به صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکتهای تابعه و مجموعه شرکتهای دانشبنیان طرف همکاری میتواند گام مؤثری در تسهیل دسترسی این شرکتها به خدمات بانکی، اعتباری، تعهدی و سایر محصولات نوین بانک تجارت باشد.
دکتر نورالهزاده رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با اشاره به همکاریهای دو طرف اظهار داشت: بانک تجارت طی سالهای گذشته در حوزه ارائه خدمات مالی، اعتباری، تعهدی و صدور ضمانتنامه به شرکتهای معرفیشده از سوی صندوق، همکاری مؤثر و ارزشمندی با زیستبوم دانشبنیان کشور داشته و توسعه این همکاریها میتواند نقش مهمی در تسهیل دسترسی شرکتهای دانشبنیان به منابع مالی و خدمات تخصصی بانکی ایفا کند.
ترک تبریزی را در این نشست، رضا بزرگ معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شرکتی و تجاری و مسئولان بانکداری تجاری بانک تجارت همراهی میکردند.