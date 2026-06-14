به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، مرتضی ترک تبریزی در نشست مشترک با رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ضمن بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک، راهکارهای بهره‌گیری از خدمات بانکی و اعتباری بانک تجارت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان زیست‌بوم نوآوری را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

رئیس هیأت مدیره بانک تجارت با تأکید بر عزم این بانک برای توسعه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: بانک تجارت آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین بانکداری، زمینه ارائه خدمات مالی و اعتباری متناسب با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را فراهم کند. در این راستا اعطای تسهیلات به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی صندوق از طریق بسترهای پلتفرمی و فرآیندهای هوشمند از جمله محورهای مورد توجه در همکاری‌های مشترک خواهد بود.

ترک تبریزی افزود: همچنین ایجاد نئوبانک اختصاصی با هدف ارائه خدمات متمرکز، غیرحضوری و یکپارچه به صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های تابعه و مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان طرف همکاری می‌تواند گام مؤثری در تسهیل دسترسی این شرکت‌ها به خدمات بانکی، اعتباری، تعهدی و سایر محصولات نوین بانک تجارت باشد.

دکتر نوراله‌زاده رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با اشاره به همکاری‌های دو طرف اظهار داشت: بانک تجارت طی سال‌های گذشته در حوزه ارائه خدمات مالی، اعتباری، تعهدی و صدور ضمانت‌نامه به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی صندوق، همکاری مؤثر و ارزشمندی با زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور داشته و توسعه این همکاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع مالی و خدمات تخصصی بانکی ایفا کند.

ترک تبریزی را در این نشست، رضا بزرگ معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شرکتی و تجاری و مسئولان بانکداری تجاری بانک تجارت همراهی می‌کردند.

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