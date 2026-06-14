به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: استان مرکزی ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، پتروشیمی و... دارد و باید به سهم خود از شکوفایی این ظرفیت‌ها حمایت کنیم.

دکتر اسماعیل للـه گانی با بیان این مطلب در همایش روسای شعب بانک مسکن در استان مرکزی، تصریح کرد: در سال‌های اخیر ابزارهای نوین بانکی از سوی بانک رفاه کارگران طراحی و معرفی شده است که می‌توانیم از آنها در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان استفاده کنیم.

وی اوراق گواهی سپرده خاص را ازجمله این ابزارها برشمرد و گفت: تاکنون بالغ بر 100 همت اوراق از سوی بانک رفاه برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای هلدینگ‌ها و واحدهای تولیدی کشور منتشر شده است که استان مرکزی سهم اندکی از این رقم داشته و ضرورت دارد افزایش یابد.

دکتر للـه گانی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران مزین به نام کارگران است تاکید کرد: ضرورت دارد با حمایت از واحدهای تولیدی فعالیت شان را تداوم بخشیم و مانع تعدیل نیرو در آنها شویم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان گفت: با افزایش سرمایه بانک رفاه به 152 همت، ظرفیت‌های حمایتی بانک به نحو چشم‌گیری افزایش یافته و باید از این مهم در مسیر پشتیبانی از تولید ملی و اشتغال‌زایی استفاده کنیم.

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