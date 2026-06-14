کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی بانک رفاه کارگران هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی بانک رفاه هستند و حمایت از این اقشار شریف در اولویت برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی بانک قرار دارد.

للـه‌گانی با بیان این مطلب در نشست مشترک با مدیران عالی هلدینگ "تولید تجهیزات سنگین هپکو"، تصریح کرد: بانک رفاه و هپکو هم خانواده و زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند و منافع همکاری‌های مشترک آن‌ها به کارگران و بازنشستگان برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد همت کنیم و با هم‌افزایی، گام‌های اثربخشی در راستای رفع چالش‌های هلدینگ برداریم و این مجموعه ارزشمند را به جایگاه شایسته خود در صنعت کشور برسانیم.

للـه‌گانی گفت: توسعه همکاری‌های متقابل هپکو و بانک رفاه علاوه بر اشتغالزایی، درآمدهای ارزی را افزایش می‌دهد و موجب توسعه زنجیره پایین دستی ازجمله صنایع معدنی می‌شود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، با اشاره به توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین در این بانک گفت: تمام زیرساخت‌های لازم در بانک برای اجرای ابزارهای تعهداتی از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شده و بانک رفاه در سال‌جاری برنامه دارد تأمین مالی غیرتسهیلاتی خود را افزایش دهد.

وی افزود: در سال گذشته حجم قابل توجهی تأمین مالی غیرتسهیلاتی از سوی بانک رفاه با مجوز بانک مرکزی انجام شد و بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، این رقم در سال جاری به نحو چشم‌گیری افزایش می‌یابد. یکی از بخش‌های مهم این برنامه نیز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص است که برای نخستین بار در بانک رفاه عملیاتی شد.

للـه‌گانی تصریح کرد: می‌توانیم با استفاده از این ابزارها، منابع مالی مورد نیاز هپکو برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای را تامین کنیم.

مهندس آتش باری مدیرعامل هلدینگ هپکو نیز طی سخنانی در این نشست گفت: بانک رفاه در راستای رسالت اصلی خود که حمایت از واحدهای تولیدی و کارگران است، در سال‌های اخیر حمایت‌های اثربخشی از هلدینگ داشته که شایسته قدردانی است.

وی افزود: هپکو ظرفیت‌های تولیدی بسیاری دارد که امیدواریم با حمایت‌های بانک رفاه بتوانیم گام‌های بلندی در مسیر شکوفایی آن‌ها برداریم.

مدیرعامل هلدینگ هپکو گفت: در نظر داریم برنامه‌های توسعه‌ای شرکت را به سمت صنایعی غیر از ماشین آلات ازجمله صنعت نفت، گاز و پالایشگاهی سوق دهیم و برای این مهم نیازمند پشتیبانی‌های بانک رفاه کارگران هستیم.

لازم به ذکر است، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه در بدو ورود به شرکت هپکو با حضور در مزار شهید گمنام و نثار شاخه گل و قرائت فاتحه، با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کردند.

گفتنی است، دکتر للـه‌گانی و هیئت همراه همچنین از خطوط تولید این شرکت بازدید کردند.

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