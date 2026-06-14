به گزارش ایلنا و به نقل از ایبنا، طبق آخرین گزارش‌ها در پی اختلالات به وجود آمده در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، مشکل خدمات کارت‌های بانکی بانک تجارت و صادرات رفع شده و تراکنش‌ها با موفقیت در حال انجام است؛ بنابراین مشتریان این بانک‌ها می‌توانند خرید‌های خود را از طریق کارت‌های بانک صادرات و تجارت انجام دهند.

همچنین کلیه تراکنش‌های کارتی در این بانک‌ها نیز در حال انجام است و مشتریان می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

لازم به توضیح است که سقف تراکنش‌های روزانه انتقال کارتی از مبدا این بانک‌ها تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است که مشتریان می‌توانند این انتقال را در ۱۰ تراکنش ۱۵۰ میلیون ریالی انجام دهند.

موضوع در بانک ملی ایران در حال پیگیری است و آخرین اخبار اعلام می‌شود.

در بانک توسعه صادرات هم شعب آماده ارائه خدمات ضروری به صورت حضوری هستند.

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