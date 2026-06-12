وزیر جهاد کشاورزی:
استقبال بریکس از پیشنهاد ابتکاری ایران
وزیر جهاد کشاورزی با ارائه پیشنهاد «تقویت همکاریهای جنوب-جنوب در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی» گفت: ضروری است همکاریهای جنوب-جنوب به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار کشاورزی و تقویت امنیت غذایی جهانی و مواجهه با چالشتغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، فقر روستایی و ناامنی غذایی گسترش یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری در ابتدای سخنرانی در اجلاس وزیران کشاورزی کشورهای عضو بریکس (BRICS)، که در هند برگزار میشود، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی (در خرداد و اسفند 1404) و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و گفت: احترام به اصول منشور ملل متحد، حاکمیت ملی کشورها از ضروریات حفظ صلح و ثبات بینالمللی و منطقهای است.
وی با تاکید بر نقش همکاریهای چندجانبه در تقویت امنیت غذایی جهانی و توسعه پایدار کشاورزی گفت: جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای بینالمللی و منطقهای برای تحقق و ارتقای امنیت غذایی پایدار در جهان آمادگی کامل دارد.
وزیر جهاد کشاورزی برنامهها و دستاوردهای ایران در توانمندسازی زنان و جوانان روستایی را تشریح کرد و گفت: زنان و جوانان محور توسعه روستایی و امنیت غذایی در ایران هستند، نقش کلیدی در توسعه پایدار روستاها دارند و سهم قابل توجهی از اشتغال و فعالیتهای اقتصادی مناطق روستایی ایران را بر عهده دارند.
وی با اشاره به تجربه موفق صندوقهای اعتبارات خرد محلی، این سازوکار را یکی از ابزارهای مهم توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و تقویت کسبوکارهای کوچک محلی دانست و افزود: حضور جوانان در فرآیند کارآفرینی، نوآوری و توسعه زنجیره ارزش کشاورزی بسیار مهم است؛ حمایت از جوانان روستایی از اولویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه پایدار و امنیت غذایی است.
نوری به اقدامات ایران برای سازگاری با تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: بیش از 90 درصد سرزمین ایران در مناطق خشک و نیمهخشک قرار دارد، ایران با حمایت دولت و رئیسجمهور برنامههای گستردهای برای مقابله با تغییرات اقلیمی اجرا کرده است.
وی تغییرات اقلیمی را یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی کشور دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر برنامههای متعددی در زمینه مدیریت منابع آب، افزایش بهرهوری، توسعه فناوریهای نوین کشاورزی و سازگاری با شرایط اقلیمی اجرا کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار در چارچوب بریکس تاکید کرد و افزود: این برنامهها با حمایت و تأکید دولت و شخص رئیسجمهوری جناب آقای دکتر پزشکیان، دنبال شده و نتایج ارزشمندی در ارتقای تابآوری بخش کشاورزی کشور به همراه داشته است.
استقبال از ابتکار «تقویت همکاریهای جنوب-جنوب در بریکس»
نوری با ارائه پیشنهاد «تقویت همکاریهای جنوب-جنوب در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی» گفت: ضروری است همکاریهای جنوب-جنوب به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار کشاورزی و تقویت امنیت غذایی جهانی گسترش یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشورهای در حال توسعه در زمینه تولید محصولات کشاورزی، فناوریهای بومی، مدیریت منابع طبیعی و توسعه روستایی، خواستار ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای تبادل دانش، تجربیات و فناوری میان کشورهای عضو بریکس شد.
وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت همافزایی میان کشورهای جنوب در مواجهه با چالشهای مشترکی همچون تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، فقر روستایی و ناامنی غذایی تأکید کرد.
پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «تقویت همکاریهای جنوب-جنوب در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی» با استقبال ویژه اعضای حاضر در اجلاس مواجه شد و از سوی تعدادی از هیأتهای شرکتکننده به عنوان رویکردی سازنده برای تقویت همکاریهای کشاورزی در چارچوب بریکس مورد توجه قرار گرفت.