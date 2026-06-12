استقبال بریکس از پیشنهاد ابتکاری ایران

وی با تاکید بر نقش همکاری‌های چندجانبه در تقویت امنیت غذایی جهانی و توسعه پایدار کشاورزی گفت: جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای تحقق و ارتقای امنیت غذایی پایدار در جهان آمادگی کامل دارد.

وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌ها و دستاوردهای ایران در توانمندسازی زنان و جوانان روستایی را تشریح کرد و گفت: زنان و جوانان محور توسعه روستایی و امنیت غذایی در ایران هستند، نقش کلیدی در توسعه پایدار روستاها دارند و سهم قابل توجهی از اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مناطق روستایی ایران را بر عهده دارند.

وی با اشاره به تجربه موفق صندوق‌های اعتبارات خرد محلی، این سازوکار را یکی از ابزارهای مهم توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و تقویت کسب‌وکارهای کوچک محلی دانست و افزود: حضور جوانان در فرآیند کارآفرینی، نوآوری و توسعه زنجیره ارزش کشاورزی بسیار مهم است؛ حمایت از جوانان روستایی از اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه پایدار و امنیت غذایی است.

نوری به اقدامات ایران برای سازگاری با تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: بیش از 90 درصد سرزمین ایران در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، ایران با حمایت دولت و رئیس‌جمهور برنامه‌های گسترده‌ای برای مقابله با تغییرات اقلیمی اجرا کرده است.

وی تغییرات اقلیمی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی کشور دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی در زمینه مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی و سازگاری با شرایط اقلیمی اجرا کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار در چارچوب بریکس تاکید کرد و افزود: این برنامه‌ها با حمایت و تأکید دولت و شخص رئیس‌جمهوری جناب آقای دکتر پزشکیان، دنبال شده و نتایج ارزشمندی در ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی کشور به همراه داشته است.

استقبال از ابتکار «تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب در بریکس»

نوری با ارائه پیشنهاد «تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی» گفت: ضروری است همکاری‌های جنوب-جنوب به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار کشاورزی و تقویت امنیت غذایی جهانی گسترش یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشورهای در حال توسعه در زمینه تولید محصولات کشاورزی، فناوری‌های بومی، مدیریت منابع طبیعی و توسعه روستایی، خواستار ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای تبادل دانش، تجربیات و فناوری میان کشورهای عضو بریکس شد.

وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت هم‌افزایی میان کشورهای جنوب در مواجهه با چالش‌های مشترکی همچون تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، فقر روستایی و ناامنی غذایی تأکید کرد.

پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی» با استقبال ویژه اعضای حاضر در اجلاس مواجه شد و از سوی تعدادی از هیأت‌های شرکت‌کننده به عنوان رویکردی سازنده برای تقویت همکاری‌های کشاورزی در چارچوب بریکس مورد توجه قرار گرفت.