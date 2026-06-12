میانگین بازده نیروگاههای کشور از مرز ۴۰ درصد گذشت
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از افزایش متوسط بازده نیروگاههای کشور به بیش از ۴۰ درصد خبر داد و گفت: تکمیل بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی بدون مصرف سوخت اضافه، امکان تولید برق بیشتر را فراهم کرده و یکی از مهمترین مسیرهای افزایش بهرهوری در صنعت برق به شمار میرود.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبیمشهدی با اشاره به بهرهوری نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی کشور اظهار کرد: افزایش بازدهی نیروگاهها یکی از برنامههای اصلی وزارت نیرو است و در این مسیر تکمیل بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی نقش مهمی ایفا میکند.
وی افزود: با راهاندازی بخش بخار در این نیروگاهها، بدون نیاز به مصرف سوخت بیشتر میتوان برق بیشتری تولید کرد؛ موضوعی که به شکل مستقیم موجب افزایش بهرهوری نیروگاهها میشود.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به آخرین وضعیت بازده نیروگاهها در کشور گفت: متوسط بازده نیروگاههای کشور اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده و برنامهریزی شده است این شاخص در ادامه اجرای برنامههای توسعهای باز هم افزایش یابد.
رجبیمشهدی تأکید کرد: حتی افزایش نیمدرصدی بازدهی نیروگاهها در مقیاس ملی دستاوردی مهم محسوب میشود، چراکه میتواند نقش قابل توجهی در کاهش مصرف سوخت و افزایش تولید برق ایفا کند.
معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به سیاستهای سرمایهگذاری در صنعت برق گفت: اولویت وزارت نیرو توسعه نیروگاههایی است که با مصرف سوخت کمتر یا بدون مصرف سوخت اضافه، برق بیشتری تولید کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا تکمیل واحدهای بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر از محورهای اصلی برنامههای وزارت نیرو به شمار میرود.
رجبیمشهدی در پایان خاطرنشان کرد:سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه میتواند به افزایش ظرفیت تولید برق کشور کمک کند و هم زمان فشار بر مصرف سوخت نیروگاهی را نیز کاهش دهد.