به‌گزارش ایلنا، یاسر میرزایی معاون سیاست گذاری سازمان بهینه سازی درباره زمان آغاز سوخت‌گیری با کارت بانکی گفت: قرار است از تیر در چند جایگاه این طرح به صورت پایلوت اجرایی شود.

میرزایی همچنین در ادامه افزود: درحال حاضر به‌علت استفاده از کارت جایگاه در روند سوخت‌گیری امکان نظارت بر اینکه چه کسی چقدر سوخت استفاده کرده وجود ندارد، اما در روش سوخت‌گیری با کارت بانکی، استفاده از کارت اضطراری جایگاه صفر و این مشکل حل می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری سازمان بهینه‌سازی درخصوص نحوه اجرایی شدن این طرح گفت: سهمیه سوخت هر شخص بر روی کارت بانکی وی تعریف می‌شود و هر فرد در هر مراجعه به جایگاه، براساس سهمیه سوختی که روی حساب بانکی اش مشخص است و میزان سوخت گیری که انجام داده، هزینه را توسط کارت بانکی حساب می‌کند.

وی افزود: استفاده از کارت بانکی برای سوخت گیری به مردم کمک می‌کند از طریق برنامه های تلفن همراه و برخط از شرایط سهمیه سوخت خود اطلاع داشته باشند.

یاسر میرزایی که مهمان برنامه میزاقتصاد بود اعلام کرد: طرح استفاده از کارت بانکی برای سوخت گیری از تیرماه به صورت آزمایشی در چند جایگاه اجرایی می‌شود.

طبق گفته معاون سیاست گذاری سازمان بهینه سازی با اجرایی شدن این شیوه سوخت گیری، استفاده از کارت سوخت جایگاه صفر و قاچاق سوخت نیز کاهش پیدا می‌کند.

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زیرساخت‌ها وجود دارد

در این برنامه همچنین هادی محضرنیا، مجری طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در وزارت اقتصاد گفت: زیرساخت شبکه بانکی لازم برای اجرایی شدن این طرح در کشور وجود دارد.

محضرنیا در پاسخ به این سوال که اگر شبکه بانکی کشور دچار مشکل شود، آیا چالشی در سوخت گیری به وجود می‌آید، گفت: حتی اگر در شبکه بانکی کشور اختلالی ایجاد شود، سوخت گیری مشکلی نخواهد داشت؛ فقط مردم باید هزینه سوخت را به صورت نقد پرداخت کنند.

مجری طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی همچنین گفت: سوخت گیری با استفاده از کارت بانکی تغییری در قیمت و سهمیه ندارد.

براساس قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵، تا پایان امسال سوخت گیری با استفاده از کارت بانکی باید ۱۰۰ درصد در کشور اجریی شود.

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