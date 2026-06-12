پروژههای فرودگاهی متوقف نمیشوند
سرپرست شرکت فرودگاهها گفت: رویکرد ما تعطیلی پروژهها نیست، بلکه اولویتبندی صحیح برنامهها و طرحهاست.
به گزارش ایلنا، مرتضی دهقان سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: در این وضعیت باید بیش از گذشته تلاش کنیم و با امید، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم. عبور از شرایط سخت هزینهها و دشواریهای خود را دارد، اما این مسیر را پشت سر گذاشتهایم و با قدرت بیشتری ادامه خواهیم داد.
وی با تأکید بر نقش صنعت هوانوردی در دوران سازندگی کشور افزود: بخش حملونقل هوایی باید بیش از گذشته پاسخگوی نیازهای صنایع، متخصصان، تجار و بازرگانان باشد تا اقتصاد کشور بتواند روند رو به رشد و پرشتاب خود را حفظ کند.
وی ادامه داد: رویکرد ما تعطیلی فعالیتها و پروژهها نیست، بلکه اولویتبندی صحیح برنامهها و طرحهاست. از همین حیث بهدنبال توقف هیچیک از پروژههای فرودگاهی نیستیم و تلاش خواهیم کرد روند اجرای آنها ادامه یابد.
وی بر ضرورت اطلاعرسانی و تبیین فعالیتهای صنعت حملونقل هوایی تأکید کرد و گفت: باید شرایط و حجم فعالیتهای این بخش برای افکار عمومی بهدرستی تشریح شود تا همگان در جریان تلاشهای انجامشده قرار گیرند.