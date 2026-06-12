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تشریح ظرفیت‌های امنیت سایبری ایران در کارگروه امنیت فناوری بریکس

تشریح ظرفیت‌های امنیت سایبری ایران در کارگروه امنیت فناوری بریکس
کد خبر : 1797787
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معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در دوازدهمین نشست گروه کاری امنیت فناوری اطلاعات بریکس، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت سایبری، مقابله با تهدیدات نوظهور و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، دوازدهمین نشست گروه کاری کشورهای عضو بریکس در حوزه امنیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزبانی هند در شهر دهلی‌نو برگزار شد و نمایندگان کشورهای عضو درباره راهکارهای تقویت امنیت سایبری، توسعه همکاری‌های فنی و مقابله با تهدیدات نوظهور در فضای دیجیتال به تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، هیات‌هایی از کشورهای ایران، هند، چین، روسیه، برزیل، اندونزی، مصر، اتیوپی و آفریقای جنوبی حضور داشتند و بر نقش این گروه کاری در گسترش همکاری‌های چندجانبه در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این نشست با اشاره به ضرورت ارتقای امنیت در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر مقابله با بهره‌برداری مجرمانه از فناوری‌های نوین تأکید کردند. اعضا همچنین توسعه محیطی امن، پایدار، صلح‌آمیز و قابل تعامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از مهم‌ترین اهداف همکاری‌های مشترک میان کشورهای عضو برشمردند.

یکی از محورهای اصلی این نشست، گسترش همکاری میان تیم‌های پاسخگویی به حوادث رایانه‌ای کشورهای عضو بریکس بود. در این چارچوب، نمایندگان کشورها بر تبادل تجربیات، اشتراک‌گذاری دانش تخصصی و تقویت همکاری‌های فنی میان نهادهای مسئول امنیت سایبری تأکید کردند.

همچنین شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود را درباره روندهای نوظهور تهدیدات سایبری از جمله حملات پیچیده سایبری، باج‌افزارها و تهدیدات مبتنی بر هوش مصنوعی مطرح و راهکارهای مقابله با این تهدیدات را بررسی کردند.

در پایان نشست، اعضای گروه کاری بر اهمیت توسعه تحقیقات مشترک، ایجاد سازوکارهای تبادل علمی و پژوهشی و تقویت ظرفیت تیم‌های واکنش به حوادث رایانه‌ای برای مدیریت چالش‌های نوظهور حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کردند.

همچنین بر توسعه همکاری میان مؤسسات دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی کشورهای عضو بریکس با هدف کاهش شکاف مهارتی، انتقال دانش، ارائه کمک‌های فنی و شکل‌گیری اکوسیستمی مقاوم و پایدار در حوزه دیجیتال توافق شد.

در این نشست، حسین مومنی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ به عنوان رئیس هیات جمهوری اسلامی ایران حضور داشت و دیدگاه‌ها، تجربیات و ظرفیت‌های کشورمان در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات را ارائه کرد.

 

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