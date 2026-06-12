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اعلام قیمت طلا و سکه در ٢٢ خرداد ماه ١۴٠۵

اعلام قیمت طلا و سکه در ٢٢ خرداد ماه ١۴٠۵
کد خبر : 1797779
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قیمت طلا و سکه امروز جمعه ٢٢ خرداد ماه ١۴٠۵ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢٢ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٢١٧ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ٨٢٠ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٧۵٩ هزار  تومان رسید . 

همچنین سکه جدید ١٨٠ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

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