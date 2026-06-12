پیامدهای گرانی دوباره لبنیات/ کالابرگ هم مصرف را افزایش نداد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ مصوب جدید ۴ قلم محصول لبنی تنظیم بازاری در هفته اخیر ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه جدید، قیمت هر کیلوگرم شیرخام درب کارخانه ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین نرخ هر عدد شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی با ۱.۵ درصد چربی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری ۱۰۰۰ گرمی با ۱.۵ درصد چربی ۹۸ هزار تومان، پنیر UF ۴۰۰ گرمی با ۱.۵ درصد چربی ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبه‌ای دو کیلوگرمی با ۱.۵ درصد چربی ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است. البته این دومین گرانی قیمت شیر خام و محصولات لبنی در سال جاری است.

به نظر می‌رسد کارگروه تنظیم بازار، به جای مهار تورم، به سیگنال‌دهنده گرانی محصولات تبدیل شده است؛ مسیری که خروجی آن نه امنیت غذایی، بلکه سقوط آزاد سرانه مصرف لبنیات در ایران به زیر استاندارد‌های جهانی است.

شاید تذکر این موضوع خالی از لطف نیست که لبنیات منبع اصلی کلسیم و پروتئین است؛ ولی وقتی قیمت ماست دبه‌ای به ۲۲۸ هزار تومان و قیمت شیر به ۸۴ هزار تومان می‌رسد، سرانه مصرف لبنیات در ایران که پیش از این هم یک‌سوم میانگین جهانی بود، باز هم سقوط می‌کند. از طرف دیگر، هزینه‌ای که دولت امروز با حذف یارانه‌ها در بخش تولید صرفه‌جویی می‌کند، در چند سال آینده باید چندین برابر آن را صرف درمان بیماری‌های ناشی از کاهش مصرف محصولات لبنی در بیمارستان‌ها کند.

هر گرانی لبنیات، کاهش مصرف را در پی دارد

علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که قیمت لبنیات پس از افزایش قیمت شیر خام دوباره گران شده، این گرانی چه تاثیری بر سرانه مصرف لبنیات در جامعه دارد؟ " گفت: مسلما هر افزایش قیمتی حتما در مقابلش، کاهش مصرف است و هیچ شکی در این نیست.

وی افزود: جامعه ما به تدریج دارد به دلیل گرانی لبنیات، مصرف آن را کنار می‌گذارد. دولت هم موضوع را می‌داند، ولی دست روی دست گذاشته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در مورد سرانه مصرف لبنیات در کشور، گفت: سرانه مصرف لبنیات به ازای هر فرد در سال ۱۴۰۳، ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم بود، ولی در حال حاضر به زیر ۴۰ کیلوگرم رسیده است، یعنی یک ایرانی در طول یکسال کمتر از ۴۰ کیلوگرم به طور میانگین لبنیات مصرف می‌کند، در صورتی که سرانه مصرف لبنیات در کشور‌های جهان سالی ۱۸۰ کیلوگرم و در کشور‌های پیشرفته سالی ۳۶۰ کیلوگرم است.

ظفری ادامه داد: سرانه مصرف لبنیات در ایران با هیچ جای دنیا و حتی با کشور‌های آفریقایی هم همخوانی ندارد و این بدترین آسیب را به نسل آینده کشور خواهد زد.

بی‌توجهی دولت به سلامت مردم

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با اشاره به بی‌توجهی دولت به سلامت مردم، گفت: دولت باید هزینه‌هایی را بابت سلامت جامعه می‌داد ولی دولت هم امروز کاری ندارد و فقط مالیات از تولید دریافت می‌کند.

ظفری افزود: دولت برای افزایش سرانه مصرف لبنیات در جامعه حتما باید یارانه مستقیم به تولیدکننده بدهد، نه کالابرگ، زیرا مردم کالابرگ را برای خرید لبنیات استفاده نمی‌کنند.

کالابرگ تاثیری در مصرف لبنیات در جامعه ندارد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی تاکید کرد: کالابرگ تاثیری در مصرف لبنیات در جامعه ندارد.

ظفری با اشاره به تبعات گرانی شیر خام، گفت: گرانی شیر خام باعث نابودی قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. طبیعی است که سهامداران به دنبال گران کردن شیر خام هستند و دولت هم به خاطر اینکه فشار دامدار را از سر خودش بردارد، با گرانی موافقت می‌کند، ولی به فکر مصرف‌کننده نیست.

وی خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم شیرخام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان اعلام شده است.

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