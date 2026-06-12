به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر پایه آخرین آمار از ذخایر سدهای کشور تا ۱۶ خرداد سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴؛ ورودی آب به سدها ۴۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد و در قیاس به متوسط ۱۰ ساله، ۱۲ درصد افزایش یافته است.

تا این تاریخ حجم آب موجود در مخازن سدها ۳۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله نیز ۹ درصد بیشتر شده است.

این گزارش می افزاید: ۳۳ درصد حجم مجموع سدها همچنان خالی است.

رصد سدهای تامین کننده آب شرب و کشاورزی حاکی از آن است که تا ۱۶ خرداد سال آبی جاری سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزه در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیت قرمز بسر می برند.

بررسی سدهای تامین کننده آب شرب و کشاورزی تهران و البرز بیانگر آن است که امیرکبیر با ۱۴۰ میلیون متر مکعب موجودی و ۷۸ درصد پرشدگی ۸۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مثبت اما نسبت به متوسط ۱۰ ساله ۱۰ درصد منفی است.

تا ۱۶ خرداد ۹۱ درصد سد لار در سامانه شرق خالی است که کاهش ۴۲ درصدی را نسبت به متوسط ۱۰ ساله نشان می دهد

سد طالقان ۵۲ درصد پرشدگی دارد اما نسبت به سال گذشته ۲ درصد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله ۳۴ درصد ذخیره آبی کمتری دارد.

سد لتیان ۶۹ میلیون متر مکعب موجودی و ۹۱ درصد پرشدگی دارد و ۲۷ درصد نسبت به پارسال و ۶ درصد در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله مثبت است.

سد ماملو اما ۱۶ درصد پرشدگی و ۳۹ میلیون متر مکعب موجودی را ثبت کرده که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد مثبت و در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله ۷۲ درصد منفی است.

یادآور می شود: استان های تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش، بدترین وضعیت خشکسالی را دارند.

در ارزیابی وضعیت ریزش های جوی از اول مهر تا ۱۵ خرداد سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴؛ ارتفاع کل بارندگی کشور معادل ۲۳۲.۷ میلیمتر است این مقدار بارندگی در دوره های مشابه درازمدت ۲۳۱.۶ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۳۸.۲ میلیمتر را نشان می دهد.

پس از گذشت دو سوم از سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و تقریبا پایان فصل بارش باید گفت که اکنون هرمزگان، خراسان جنوبی، ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و کرمان در ترسالی به سر می برند.

آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، گلستان، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، اردبیل، همدان، فارس، البرز، لرستان و مازندران بارش نرمال داشته اند و چهار محال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد، یزد، گیلان، قزوین، مرکزی، سمنان، قم و تهران همچنان در خشکسالی به سر می‌برند.

به عبارت دیگر استان‌های تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش، بدترین وضعیت خشکسالی را دارند و در استان‌های دارای خشکسالی که استان تهران دارای بغرنج ترین وضعیت است، کمبود منابع آبی بشدت محسوس است. بنابراین لازم است صرفه جویی در مصرف آب و اقدامات لازم برای حفظ منابع آب سطحی و زیرزمینی بعنوان تنها راه مدیریت بحران کم آبی کشور در اولویت قرار گیرد.

لازم به ذکر است؛ چند دهه خشکسالی و کاهش قابل ملاحظه منابع آبی با یک سال یا چند ماه بارندگی نرمال یا فراتر از نرمال جبران نخواهد شد، حتی اگر پنج سال پیاپی دوره پربارش و ارسالی را تجربه کنیم کمبود ذخایر آب زیرزمینی به طور کامل جبران نخواهد شد، تامین کمبود آب از حوزه های آبریز مناطق و استان های دیگر می تواند بحران کم آبی و خشکسالی را به استان‌های دیگر نیز منتقل کند، جبران کمبود منابع آب نیز تنها برای یک سال آبی در استان‌های دارای وضعیت ترسالی ممکن است.

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