افزایش سرعت و سهولت دسترسی با فراز بانک "ایران زمین"

به گزارش ایلنا، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان: بیشتر مشکلات بانکی (مانند؛ اعتراض به تراکنش، دریافت وام یا استعلام چک بدون نیاز به شعبه حل می‌شود. به خصوص فرآیند وام بر اساس میانگین موجودی که به صورت خودکار محاسبه و پرداخت می‌شود و نیازی به ضامن و مدارک کاغذی ندارد.

تجربه کاربری شخصی‌سازی‌شده و سریع: برخلاف اپ‌های مشابه که منوی ثابتی دارند، در فراز بانک می‌توان میانبرهای پرکاربرد (مثل انتقال وجه به حساب خاص یا پرداخت قبوض) را در صفحه اصلی چید. این موضوع سرعت انجام کارهای روزمره را به شدت افزایش می‌دهد.

ضریب امنیتی بالاتر با روش رمزنگاری پیشرفته: فراز بانک از پروتکل‌های امنیتی سخت‌گیرانه‌تری نسبت به میانگین صنعت بانکداری دیجیتال ایران استفاده می‌کند. امکان تعریف دسترسی‌های مجزا (مثل مشاهده گردش مالی بدون امکان انتقال وجه) برای دستگاه دوم، یک مزیت امنیتی حرفه‌ای است.

امکانات فراز بانک

امکان انتقال وجه (عادى و بین بانکى پایا) و نیز پرداخت قبوض شرکت هاى خدماتى از طریق منوى کارپوشه با تایید کلیه امضاداران حساب مربوطه وجود دارد.

تنظیم و دسترسى سریع به شماره سپرده هاى دلخواه و دریافت موجودى و صورتحساب در صفحه خانه و نیزدریافت مشخصات سپرده خود ( وضعیت سپرده، نوع سپرده، نام سپرده، شعبه افتتاح کننده و شماره شبا سپرده) در فرازبانک امکان پذیر است.

سپرده در یک نگاه: امکان دسترسى به تمامى شماره سپرده‌ها، نمایش گردش ها با انتخاب نوع سپرده بر حسب سال و ماه به‌ صورت تقویمى و نیزمشاهده وضعیت چک هاى صادر شده و مشاهده نوع، شماره، وضعیت، مبلغ، مانده، تعداد، تاریخ شروع و سررسید، پرداخت اقساط تسهیلات، تهیه گزارش تسهیلات در فراز بانک فراهم شده است.

بانک ایران‌ زمین در ادامه مسیر تحول دیجیتال خود، نسخه‌ های جدید وب، وب اپلیکیشن و اپلیکیشن فراز بانک ایران زمین را با امکانات پیشرفته‌ تر و تجربه کاربری روان ‌تر منتشر کرد. این به‌ روزرسانی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی مشتریان ارائه شده است. افزودن فرآیند معرفی حساب وکالتی به بخش خدمات پیش از ورود، بهبود فرآیند درخواست دسته چک الکترونیک، افزودن فرآیند زنجیره انتقال چک، افزودن سرویس صندوقیار از جمله تغییرات در نسخه جدید فرازبانک است.

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