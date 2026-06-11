قیمت نفت کاهشی شد
قیمت نفت پس از افزایش طی ساعتهای اولیه دادوستد در بازارهای جهانی به دلیل تشدید تنشهای خاورمیانه، در پی ارزیابی اثرپذیری اوضاع بر اختلال عرضه ازسوی معاملهگران بهسمت کاهش تغییر مسیر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز پنجشنبه (۲۱ خرداد) پس از افزایش ۲ دلاری ناشی از تشدید تنشها در خاورمیانه طی ساعتهای اولیه دادوستدها، رو به کاهش گذاشت؛ زیرا معاملهگران در حال ارزیابی تأثیر واقعی بر اختلالهای عرضه بودند.
کاهش تقاضای سوخت چین هم به مهار افزایش قیمت نفت کمک کرد، زیرا کاهش مصرف بنزین و گازوئیل و افت واردات نفت خام، از فشار افزایشی بر قیمتهای جهانی نفت خام میکاهد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۴۱ دقیقه صبح روز پنجشنبه به وقت گرینویچ با ۵۳ سنت یا ۰.۶ درصد افت به ۹۲ دلار و ۵۷ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با ۳۶ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش، ۸۹ دلار و ۶۷ سنت بهازای هر بشکه داد و ستد شد.
هر دو شاخص در ساعات اولیه معاملهها با بیش از ۲ دلار افزایش روبهرو بودند.
سوجین کیم، تحلیلگر مؤسسه امیوافجی (MUFG)، دراینباره گفت: تشدید اخیر تنش، عامل تردید را به مذاکرات پایان جنگ اضافه میکند و خطر اختلال بلندمدت در عرضه، که از زمان آغاز درگیریهای نظامی محدودیت صادرات جهانی نفت خام، سوخت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) را در پی داشته است، افزایش میدهد.
بااینحال، نشانههایی وجود دارد که ممکن است اوضاع عرضه نفت خام به اندازه ترسها وخیم نباشد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) اعلام کرد که ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا در هفته منتهی به پنجم ژوئن (جمعه، ۱۵ خرداد)، ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و به ۴۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است، درحالیکه تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، کاهش ۴ میلیون بشکهای را پیشبینی کرده بودند.
نظرسنجی رویترز نشان داد که با تأکید بر این فشار، تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه مه به پایینترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسیده است؛ زیرا اختلال تردد از آبراه راهبردی تنگه هرمز عبور محمولههای نفت خام تولیدکنندگان در حاشیه خلیج فارس را کاهش داده است.