به گزارش ایلنا به نقل از ساتبا، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر علاوه بر تامین ناترازی برق، به عنوان یک راهبرد پدافند غیرعامل و مسیری برای درآمدزایی پایدار شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به پراکندگی مناسب ۹۱۳ ساختار فعال در ۳۱ استان کشور، بر اهمیت نیروگاه‌های پشت‌بامی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی تأکید کرد.

طرزطلب با تبیین مدل جدید اقتصادی برای نیروگاه‌های خرد، اظهار داشت: نیروگاه‌های خورشیدی خانگی به دلیل مقیاس کوچک، امکان حضور مستقیم و انفرادی در بورس انرژی را ندارند؛ لذا نهاد جدیدی تحت عنوان شرکت‌های تجمیع‌کننده طراحی و معرفی شده است. این شرکت‌ها که توسط ساتبا تایید صلاحیت می‌شوند، وظیفه تجمیع ظرفیت‌های پراکنده و عرضه مجموع توان تولیدی در تابلوی سبز بورس را بر عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به حمایت‌های دولتی از این طرح، از پیش‌بینی تسهیلات بانکی ویژه برای شهروندان خبر داد. هدف از این اقدام، تسهیل نصب سامانه‌های خورشیدی در منازل و مشارکت حداکثری مردم در تولید انرژی پاک عنوان شده است تا علاوه بر تقویت شبکه در پیک بار تابستان، گامی بلند در جهت عدالت اقتصادی و پایداری شبکه برق کشور برداشته شود.

در این راستا امیر دودابی‌نژاد ؛معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا نیز از نهایی شدن سازوکار ورود نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس به تابلوی سبز بورس خبر داد. در این طرح، شرکت‌های تایید صلاحیت شده «تجمیع‌کننده» به عنوان واسط فنی و مالی، برق تولیدی خانوارها را راهی بازار سرمایه می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا در خصوص ضرورت وجود شرکت‌های کارور در این زمینه اظهار کرد: نیروگاه‌های کوچک پشت بامی به تنهایی امکان فروش برق در تابلو سبز بورس انرژی را ندارند و اساسا بورس برای این حجم از خرید و فروش طراحی نشده است.

او ادامه داد: از این رو، تمهیداتی در این خصوص طی ماه های گذشته اندیشیده شده تا با تشکیل نهاد جدیدی به نام تجمیع‌کننده‌، بتوان امر فروش برق را تسهیل کرد.

همچنین جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا نیز در ارتباط با آخرین وضعیت شرکت های تجمیع کننده گفت: شرکت های متعددی را شناسایی کردیم که علاقه‌مند به ورود در این حوزه هستند. لازم به ذکر است که فرآیند اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت نیرو در مراحل نهایی قرار دارد. این مدل به مالکان نیروگاه‌های حمایتی اجازه می‌دهد برق مازاد خود را با نرخ‌های رقابتی در بورس به فروش رسانده و درآمد آن را از طریق تجمیع‌کنندگان دریافت کنند.

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