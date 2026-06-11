انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در مسیر اجرا

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، درحالی‌که موضوع اصلاح سازوکار تخصیص و توزیع سوخت در سال‌های اخیر به یکی از محورهای مورد توجه در حوزه انرژی تبدیل شده است، وزارت نفت از آمادگی برای اجرای مصوبه انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی خبر داده است؛ طرحی که با وجود پیش‌بینی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، هنوز در انتظار تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ازسوی هیئت وزیران است.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که مدیریت مصرف بنزین، با توجه به محدودیت ظرفیت تولید و روند روبه‌رشد تقاضا، به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی تبدیل شده است. در همین چهارچوب، استفاده از بسترهای بانکی برای انتقال سهمیه سوخت، به‌عنوان یکی از راهکارهای اجرایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است تا امکان بهره‌گیری از سازوکارهای جدید در تخصیص و مصرف سوخت فراهم شود.

طرح اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت، با هدف کاهش این هزینه‌های مازاد، جلوگیری از قاچاق، تسریع در ارائه خدمات به شهروندان و یکپارچه‌سازی سیستم‌های هوشمند مدیریت سوخت طراحی شده است و مطابق جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ این قانون، وزارت نفت مکلف شده است از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و با همکاری بانک مرکزی، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند. گفته‌های مسئولان وزارت نفت نشان می‌دهد که این وزارتخانه در بخش فنی و اجرایی، آمادگی لازم برای اجرای مصوبه هیئت وزیران را فراهم کرده و پیگیری‌های لازم نیز در سطح دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وجود ۳۰ میلیون کارت هوشمند سوخت فعال در کشور

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، با اشاره به وجود حدود ۳۰ میلیون کارت هوشمند سوخت فعال در کشور، بر ضرورت استفاده از راهکارهای مؤثر برای مدیریت مصرف تأکید کرده و از آمادگی زیرساخت‌های اجرای طرح ارتباط کارت بانکی با کارت سوخت خبر داده است.

بر مبنای این موضع‌گیری، وزارت نفت اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را نه در حد یک پیشنهاد اولیه، بلکه در سطح یک راهکار آماده اجرا دنبال می‌کند؛ راهکاری که به گفته وزیر نفت، زیرساخت‌های آن فراهم شده، اما برای ورود به مرحله عملیاتی، نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به این ترتیب، آنچه در شرایط کنونی ازسوی وزارت نفت مورد تأکید قرار گرفته، آماده‌بودن بستر اجرایی در این وزارتخانه و وابسته‌بودن آغاز اجرا به تکمیل حلقه‌های قانونی و بین‌دستگاهی است.

فراهم‌بودن زیرساخت‌های اتصال کارت سوخت به کارت بانکی

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به‌عنوان مجموعه مسئول در اجرای این تکلیف، از آمادگی کامل برای عملیاتی‌سازی طرح خبر داده است. کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اعلام کرده است که از زمان ابلاغ تکلیف قانونی مربوط به بودجه ۱۴۰۴، پیگیری‌ها برای تدوین آیین‌نامه اجرایی در دستور کار قرار گرفته و نشست‌های کارشناسی و مدیریتی متعددی با حضور نهادهای مرتبط، ازجمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصاد دولت برگزار شده است.

در کنار این پیگیری‌های حقوقی و اداری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز اعلام کرده است که بررسی‌ها و اقدام‌های لازم برای تطبیق سامانه هوشمند سوخت با الزامات جدید انجام شده و زیرساخت‌های مورد نیاز، چه در بخش سخت‌افزاری و چه در بخش نرم‌افزاری، برای انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی آماده شده است. این مسئله نشان می‌دهد که در سطح اجرایی، وزارت نفت و مجموعه‌های تابع آن، آمادگی لازم را برای اجرای مصوبه کسب کرده‌اند و مانع اصلی در مقطع کنونی، نه نبود زیرساخت فنی، بلکه طی‌شدن فرایند نهایی تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی است.

براساس گفته‌های مسئولان، تا این لحظه آیین‌نامه اجرایی این طرح از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ نشده و به همین دلیل، اجرای رسمی و سراسری آن آغاز نشده است. فراهم‌بودن زیرساخت‌ها و انجام هماهنگی‌های کارشناسی، همگی نشان‌دهنده آن است که طرح اتصال کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی در مسیر اجرا قرار دارد. بر این اساس، می‌توان گفت وزارت نفت آمادگی اجرای مصوبه را دارد و اعلام کرده است که اتصال کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی، الزامی قانونی است و حتماً باید انجام شود؛ ازاین‌رو در صورت ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، بدون هیچ وقفه‌ای به تکالیف خود عمل می‌کنیم.

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