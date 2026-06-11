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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

قطعی آب منطقه ۱۰ تهران تا ساعاتی دیگر رفع می‌شود

قطعی آب منطقه ۱۰ تهران تا ساعاتی دیگر رفع می‌شود
کد خبر : 1797378
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علت قطعی آب در محدوده قصرالدشت و منیریه در منطقه ۱۰ که از دیروز اتفاق افتاده بروز حادثه و شکستگی خط لوله فرسوده بوده است.

یک منبع آگاه در منطقه ۵ آبفای تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره بروز قطعی آب در محدوده‌ای از منطقه ۱۰ تهران توضیح داد: قطعی آب در محدوده قصرالدشت و منیریه در منطقه ۱۰ که از دیروز اتفاق افتاده به دلیل بروز حادثه و شکستگی خط لوله فرسوده بوده است.

وی افزود: اکنون مامورین آبفا در منطقه حضور داشته و در حال رفع مشکل هستند.

وی یادآوری کرد که کسب مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی منجر به تاخیر در عملیات امداد شده است.

بر پایه اطلاعات کسب شده  باتوجه به متراکم بودن ساختمان و جمعیت در این منطقه حفاری و ترمیم خطوط و رفع شکستگی به سختی در حال انجام است. 

این منبع آگاه با تاکید بر اینکه اکیپ عملیاتی به سرعت در حال برطرف کردن مشکل خطوط لوله و رفع قطعی آب در منطقه یاد شده هستند، گفت: حداکثر تا ساعت ۱۵ مشکل برطرف و جریان آب مشترکین محدوده وصل خواهد شد.

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