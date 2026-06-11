حمید فتاحی، معاون وزیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم‌مقام وزیر در امور ارتباطات در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «سال گذشته شاهد خاموشی ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های ارتباطی اپراتورها به دلیل قطعی برق بودیم، آیا امسال نیز با قطعی برق بازهم شبکه ارتباطی و تلفن همراه و اینترنت در زمان قطعی برق، قطع خواهد شد؟» گفت: بنا بر تکالیف پروانه‌ای که اپراتورها دارند، باتری سایت‌های ارتباطی‌شان می‌بایست حد استانداردی از قطعی برق را ساپورت کند و ما این کار را به صورت ویژه از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم.

حوزه ارتباطات توان قطعی‌های مکرر برق را ندارد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به وضعیت نوسازی باتری‌ سایت‌های ارتباطی تهران اشاره کرد و گفت: به صورت خاص در مورد شهر تهران این اتفاق افتاد و باتری‌ها نوسازی شد.

فتاحی افزود: در این میان چند مسئله وجود دارد، اول اینکه حوزه ارتباطات عملاً توان اینکه بخواهد ناترازی‌های مداوم انرژی را کاور کند را ندارد، به طور مثال در استانداردهای ما قطعی برق به مدت یک و نیم ساعت تا دو ساعت عادی است، اما وقتی این قطعی برق تکرار شده و مکرر شود، قطعی برق موجب می‌شدد که همین باتری‌های نوسازی‌شده دوباره دچار مساله شوند.

آسیب برق به باتری‌های سایت‌های ارتباطی

قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امور ارتباطات گفت: شارژ و دشارژ چند باره باتری‌ها موجب می‌شود که آنها دچار آسیب شده و دوباره نیاز به نوسازی داشته باشند.

فتاحی افزود: علاوه بر این موضوع، مسائل دیگری مثل کیفیت پایین باتری‌ها، سرقت باتری‌ها و... نیز موجب آسیب به وضعیت ارتباطات شده است.

باتری‌ها تا اندازه‌ای توان تحمل قطعی برق را دارند

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در برنامه داریم که به صورت مدون تا حد استانداردی این موضوع را کاور بکنیم نه اینکه همه بار حوزه ناترازی انرژی امسال بر دوش حوزه ارتباطات باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: انشالله با قولی که مسئولان حوزه انرژی و برق داده‌اند، قطعی برق کاهش خواهد یافت. حوزه ارتباطات نمی‌تواند همه بار این قطعی‌ها را تحمل کند و تحمل یک حد استانداردی که در همه دنیا هم این اتفاق می‌افتد را دارد.

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