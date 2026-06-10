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آب‌رسانی سیریک در کم‌تر از ۱۲ ساعت پایدار شد

آب‌رسانی سیریک در کم‌تر از ۱۲ ساعت پایدار شد
کد خبر : 1797280
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وزارت نیرو اعلام کرد: پس از حملات جنایتکارانه آمریکا و آسیب واردشده به مخازن ذخیره آب شهرستان سیریک در بامداد امروز، با تلاش جهادگونه نیرو‌های آبفای هرمزگان، روند آبرسانی به این مناطق پایدار شد.

به گزارش ایلنابه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، پس از حملات جنایتکارانه آمریکا و آسیب واردشده به مخازن ذخیره آب ۵۰۰ و ۲۰۰۰ مترمکعبی شهر کوهستک و بخش بمانی شهرستان سیریک در بامداد امروز، با تلاش جهادگونه نیرو‌های آبفای هرمزگان، روند آبرسانی به این مناطق پایدار شد.

بنابر این گزارش، تلاش مستمر و شبانه‌روزی نیرو‌های فنی و اجرایی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان موجب شد شبکه آبرسانی شهر کوهستک و روستا‌های بخش بمانی در کم‌تر از ۱۲ ساعت مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شود و مشکل قطعی آب مشترکان این مناطق به طور کامل برطرف شود.

 

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