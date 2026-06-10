به گزارش ایلنابه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، پس از حملات جنایتکارانه آمریکا و آسیب واردشده به مخازن ذخیره آب ۵۰۰ و ۲۰۰۰ مترمکعبی شهر کوهستک و بخش بمانی شهرستان سیریک در بامداد امروز، با تلاش جهادگونه نیرو‌های آبفای هرمزگان، روند آبرسانی به این مناطق پایدار شد.