به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طی ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۸۵۶۷.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱.۷ درصد و به مبلغ ۷۷۵۴.۲ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۴۴۰۱.۶ هزار میلیارد ریال معادل۷۷.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴۱۶۶.۳ هزار میلیارد از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۲.۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

شایان ذکر است، تسهیلات پرداختی دوماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۲۷۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ۱۰۸۱۳.۶هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۲۱۴۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲۰۲۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ معادل ۵۷۶۱.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۷.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ۱۲۱۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۶۳۱۴.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۱.۲ درصد آن (مبلغ۵۷۶۱.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ۳۴۹۹.۰ هزار میلیارد ریال معادل۱۸.۸ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ۱۲۷.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ۳۶۲۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۴درصد در جدول‌-۱، به ۲۳.۰‌‌ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)

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