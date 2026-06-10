وزیر آموزش و پرورش:
تنها راهی که اقشار محروم میتوانند به برابری دست پیدا کنند، آموزش است
وزیر آموش و پرورش گفت: حمایت بنیاد مستضعفان از آموزش و پرورش و سرمایهگذاری در این حوزه ارزشمندترین اقدام بنیاد محسوب میشود چراکه تنها راهی که اقشار محروم و مستضعف میتوانند به برابری با سایر آحاد جامعه دست پیدا کنند، آموزش است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم افتتاح کارگاههای رایانهای مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) در مناطق کمبرخوردار با همکاری بنیاد مستضعفان، اظهار داشت: حمایت بنیاد مستضعفان از آموزش و پرورش و سرمایهگذاری در این حوزه ارزشمندترین اقدام بنیاد محسوب میشود چراکه تنها راهی که اقشار محروم و مستضعف میتوانند به برابری با سایر آحاد جامعه دست پیدا کنند، آموزش است.
وی با بیان اینکه عدالت آموزشی بالاترین و ضروریترین عدالت محسوب میشود، ادامه داد: حضور در این حوزه در واقع سرمایهگذاری برای توسعه پایدار کشور است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعداد مدارس سمپاد تاکید کرد: در حال حاضر ۷۵۰ مدرسه سمپاد در کشور فعالیت میکنند و توسعه این مدارس در مناطق محروم در دستور کار قرار گرفته است و در حال حاضر، حدود ۲۰ درصد دانشآموزان مدارس سمپاد از دهکهای درآمدی یک تا چهار جامعه هستند که این آمار به معنای گسترش دسترسی دانشآموزان مستعد مناطق کمبرخوردار به فرصتهای آموزشی باکیفیت است.
کاظمی با بیان اینکه مهمترین پشتوانه علمی کشور و موتور محرک توسعه فناوریهای پیشرفته، دانشآموزان مستعد و نخبهای هستند، افزود: بخشی از این دانشآموزان در مدارس سمپاد تحصیل میکنند و از این منظر حمایت از این مدارس یک ضرورت راهبردی برای آینده کشور محسوب میشود.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر هوشمندسازی مدارس اظهار داشت: طرح هوشمندسازی مدارس مبتنی بر فناوریهای روز دنیا به صورت آزمایشی در هشت مدرسه کشور اجرا شده و اکنون مراحل تکمیل و توسعه آن در حال پیگیری است. اساس برنامهریزی انجام شده، در گام نخست ۵۰ هزار کلاس درس در مدارس دولتی کشور به تجهیزات و استانداردهای آموزشی مبتنی بر فناوریهای نوین مجهز خواهند شد.