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جابه‌جایی ۹۰ میلیون تُن کالا درفروردین و اردیبهشت

جابه‌جایی ۹۰ میلیون تُن کالا درفروردین و اردیبهشت
کد خبر : 1796947
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مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: طی دو ماهه سپری شده از سال جاری و با صدور پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بارنامه، ۹۰ میلیون تُن انواع کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده است.

به گزارش ایلنا، مهرداد حمداللهی اظهار کرد: در این مدت و از مجموع کالای حمل شده، ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن کالای ساختمانی و معدنی و ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن کالای کشاورزی، دامی و غذایی جابه‌جا شده است.

وی تأکید کرد: طی فروردین و اردیبهشت‌سال جاری، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تُن انواع کالا از بنادر کشور تخلیه و توسط ناوگان بخش حمل‌ونقل عمومی در سطح جاده‌های کشور حمل و توزیع شده است.

 

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