جابهجایی ۹۰ میلیون تُن کالا درفروردین و اردیبهشت
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: طی دو ماهه سپری شده از سال جاری و با صدور پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بارنامه، ۹۰ میلیون تُن انواع کالا از طریق ناوگان حملونقل عمومی در شبکه راههای کشور جابهجا شده است.
به گزارش ایلنا، مهرداد حمداللهی اظهار کرد: در این مدت و از مجموع کالای حمل شده، ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن کالای ساختمانی و معدنی و ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن کالای کشاورزی، دامی و غذایی جابهجا شده است.
وی تأکید کرد: طی فروردین و اردیبهشتسال جاری، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تُن انواع کالا از بنادر کشور تخلیه و توسط ناوگان بخش حملونقل عمومی در سطح جادههای کشور حمل و توزیع شده است.