به گزارش ایلنا، مهرداد حمداللهی اظهار کرد: در این مدت و از مجموع کالای حمل شده، ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن کالای ساختمانی و معدنی و ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن کالای کشاورزی، دامی و غذایی جابه‌جا شده است.

وی تأکید کرد: طی فروردین و اردیبهشت‌سال جاری، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تُن انواع کالا از بنادر کشور تخلیه و توسط ناوگان بخش حمل‌ونقل عمومی در سطح جاده‌های کشور حمل و توزیع شده است.

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