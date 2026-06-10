ایرانچک جدید ۱۰۰ هزار تومانی به یاد شهدای میناب چاپ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سری جدید ایران چکهای ۱۰۰ هزار تومانی را با طرح یادمان شهدای مدرسه میناب چاپ کرد.
برهمین اساس، تصویر پشت ایران چکهای ۱۰۰ هزار تومانی جدید با عنوان یادبود ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب طراحی شده است. این ایرانچکها بهتدریج وارد شبکه بانکی و چرخه مبادلات پولی کشور میشود و از نظر ویژگیهای امنیتی نیز مشابه نمونههای قبلی است. برهمین اساس، تصویر پشت ایران چکهای ۱۰۰ هزار تومانی جدید با عنوان یادبود ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب طراحی شده است.
این ایرانچکها بهتدریج وارد شبکه بانکی و چرخه مبادلات پولی کشور میشود و از نظر ویژگیهای امنیتی نیز مشابه نمونههای قبلی است.