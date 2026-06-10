به گزارش ایلنا، بعد از جنایات آمریکا در مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ کودک دختر و پسر دانش‌آموز به همراه جمعی از معلمان، کارکنان مدرسه و والدین حاضر در محل، بانک مرکزی سری جدید ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی را با طرح یادمان مدرسه میناب چاپ کرد.

برهمین اساس، تصویر پشت ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی جدید با عنوان یادبود ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب طراحی شده است. این ایران‌چک‌ها به‌تدریج وارد شبکه بانکی و چرخه مبادلات پولی کشور می‌شود و از نظر ویژگی‌های امنیتی نیز مشابه نمونه‌های قبلی است. برهمین اساس، تصویر پشت ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی جدید با عنوان یادبود ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب طراحی شده است. این ایران‌چک‌ها به‌تدریج وارد شبکه بانکی و چرخه مبادلات پولی کشور می‌شود و از نظر ویژگی‌های امنیتی نیز مشابه نمونه‌های قبلی است.

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