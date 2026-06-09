هشدار سازمان حمایت به خودروسازان دارای تاخیر در تحویل
کد خبر : 1796549
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروسازانی که بر اساس فرمول سازمان حمایت دارای تعهدات معوق بیش از حد مجاز هستند اجازه فروش جدید نخواهند داشت.
به گزارش ایلنا، حسین فرهیدزاده افزود: بر اساس فرمول سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براساس نسبت تعداد خودروهای پیش فروش معوق، مدت زمان تاخیر در تحویل و حجم تولیدات شرکت یک عدد تعیین میشود که مبنای مجوز فروشهای جدید است و ممکن است برای شرکتها مختلف این عددمتفاوت باشد.
وی گفت: خودروسازانی که در تحویل خودروها تعهدات معوق دارند و ایفای تعهد نکرده باشند و عدد آنها براساس فرمول غیر مجاز شود، اجازه فروش جدید ندارند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: براساس رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، قراداد حقوقی بین فروشنده و خریدار در مراجع قضایی پیگیری میشود، اما سازمان حمایت و وزارت صمت هم به تاخیرهای طولانی براساس فرمول ورود میکنند.
وی اضافه کرد: ما به شرکتهایی که بد عهدی دارند مجوز فروش جدید نمیدهیم، وزارت صمت هم خدمات ارزی و گمرکی آنها را مسدود میکن، همچنین اجازه افزایش قیمت هم نخواهند داشت.