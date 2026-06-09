وزیر ارتباطات در نشست خبری:
پایداری ارتباطات در جنگ با وجود حمله به ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۰۰ مرکز مخابراتی/ ۳ بار ارتباط ما با جزایر ایرانی قطع شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمله به ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۰۰ مرکز مخابراتی در طول جنگ اخیر، گفت: در طول جنگ ۳ بار ارتباط ما با جزایر ایرانی قطع شد ولی بلافاصله آن را برقرار کردیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که امروز (سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵) در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به دشواری پایداری ارتباطات در شرایط جنگی، گفت: بحث پاسداری ارتباطات در شرایط جنگی یک اولویت جدی است.
وی در مورد حمله دشمن به مراکز ارتباطی، گفت: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۰۰ مرکز مخابراتی در جنگ اخیر مورد اصابت قرار گرفت، ولی خوشبختانه اختلال جدی ازسوی مردم به ما گزارش نمیشود و شاهد یک همراهی و همافزایی حداکثری بین اپراتورها و بخش خصوصی هستیم.
هاشمی با بیان اینکه ما ۳ بار شاهد قطعی ارتباطات با جزایر در طول جنگ بودیم، گفت: با این وجود، ما توانستیم ارتباطمان را با جزایر حفظ کنیم.
ارائه برخی خدمات به صورت رایگان در جنگ
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به هماهنگی اپراتورها در شرایط جنگ، گفت: در طول جنگ شاهد بودیم که سایتهای یک اپراتور مورد اصابت قرار میگرفت، ولی اپراتور رقیب با سخاوت زیرساختهای خود را در اختیار دیگری قرار میداد. بنابراین شاهد بودیم که بخش خصوصی کشور در این شرایط، به فکر سود خود نبود و حتی بسیاری از خدمات خود را بهصورت رایگان ارائه داد؛ این روحیه نشاندهنده تمدن غنی و بلوغ جامعه فنی کشور است.
هاشمی با اشاره به نقش حیاتی این وزارتخانه در استمرار خدمات عمومی، گفت: در شرایطی که مراکز زمینی و فضایی ما مورد هدف قرار میگرفت، با تلاش مهندسان، ارتباط ماهوارهای کماکان برقرار ماند.
خدماترسانی شرکت ملی پست یک لحظه هم قطع نشد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره پایداری خدمات شرکت ملی پست در طول جنگ، گفت: در حوزه شرکت ملی پست، با وجود کاهش قابلتوجه درآمدها، خدماترسانی متوقف نشد. علاوه بر این، ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه دولت الکترونیک طی ۴۰ روز بحرانی، نشان داد که اگر زیرساختهای ارتباطی نبود، بسیاری از خدمات ضروری مردم با وقفه جدی مواجه میشد.
وزارت ارتباطات در حوزه محدودیتهای اینترنتی حلقه آخر است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتقادات موجود پیرامون محدودیتهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: ما به خوبی نسبت به مطالبات مردم آگاهیم، اما وزارت ارتباطات در زنجیره تصمیمگیریهای کلان، آخرین حلقه است. بسیاری از مشکلات و کاستیها که در حوزههای فرهنگ، سیاست و اقتصاد رخ میدهد، نباید به حوزه ارتباطات نسبت داده شود. ارتباطات و اینترنت، بستری برای ایجاد شفافیت و ارتقای کارآمدی کشور است و نباید به سمتی حرکت کنیم که بستر پیشرفت، بهاشتباه عامل اصلی مشکلات حوزههای دیگر تلقی شود.
دیتاسنترها به تدریج باز میشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه "چرا دیتاسنترها هنوز قطع هستند؟" گفت: دیتاسنترها به تدریج باز میشود و قطعی برخی از سمت ما نیست و ما به عنوان سمت کسب و کارها مطالبهگر اتصال دیناسنترها هستیم.
هاشمی ادامه داد: اگر از سال ۱۴۰۱ شاهد محدودسازی و مسدودسازی هستیم، در آن مقطع استفاده از وی پی ان و فیلترشکنها یک موضوع ضد ارزش بود اما الان فیلترشکنها به چالش حکمرانی در کشور تبدیل شده است، در حالی که در آن سالها استفاده از فیلترشکن قبح داشت و کسی از آن استفاده نمیکرد.
وی گفت: سابقه سیمکارتهای سفید به ۱۳۹۹ برمیگردد اما در سال ۱۴۰۴ وقتی موضوع سیمکارتهای سفید مطرح شد، اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری اعلام کردند که سیمکارت سفید نداریم و فیلترشکن استفاده میکنیم.
اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت پایدار ممکن نیست
وزیر ارتباطات با اشاره به سوال پرتکرار مردم مبنی بر اینکه "اینترنت تا چه زمانی وصل خواهد ماند؟" گفت: طرح چنین سوالی نشان میدهد که هنوز درباره پایداری زیرساختی که پایه اقتصاد دیجیتال است، اطمینان کافی وجود ندارد. در چنین شرایطی صحبت از سرمایهگذاری، رشد اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف برنامههای توسعه دشوار خواهد بود.
به گفته هاشمی، برای رسیدن به جایگاه پیشرو در منطقه و تحقق اهداف برنامه هفتم، اعتماد و پایداری ارتباطات ضروری است و این موضوع نیازمند یک تصمیم ملی و راهبردی است. در حالی که جهان با سرعت در حال حرکت به سمت تحولات هوش مصنوعی است، نباید همچنان درگیر بدیهیترین مسئله یعنی برقراری ارتباطات باشیم. در کنار توجه به ملاحظات امنیتی، لازم است با تقویت سواد دیجیتال و استفاده از تجربهها، راهحلهایی پیدا شود که هم امنیت حفظ شود و هم مسیر توسعه دیجیتال مسدود نشود.
محدودسازی اینترنت باید زماندار باشد
وزیر ارتباطات در مورد احتمال قطع مجدد اینترنت با توجه به شرایط کنونی، گفت: این موضوع بهطور جدی در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی در حال بررسی است. در تمام دنیا، متناسب با شرایط امنیتی ممکن است محدودیتهایی در دسترسی به اینترنت بینالملل اعمال شود، اما نکته مهم شفاف بودن فرآیند تصمیمگیری است.
هاشمی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم هرگونه محدودسازی باید به حداقل برسد و در چارچوبی روشن و مشخص اجرا شود، گفت: هرگونه محدودسازی اینترنت باید به گونهای که مشخص باشد که تصمیم توسط چه نهادی با چه سازوکاری و برای چه بازه زمانی اتخاذ شده است.
وی افزود: جلسات متعددی برای تدوین این سازوکار برگزار شده و پیشنهادهای مختلفی از سوی نهادهای مسئول دریافت شده است. اصل اساسی در این چارچوب آن خواهد بود که هرگونه محدودیت احتمالی، زماندار و دارای فرآیند مشخص باشد.
اینترنت باید باکیفیت و بدون تبعیض باشد
وزیر ارتباطات در مورد زمان بازگشت کامل اینترنت به شرایط عادی گفت: ارتقای کیفیت اینترنت در دستور کار جدی وزارت ارتباطات قرار دارد و باور ما این است که اینترنت باید در دسترس همه مردم، باکیفیت و بدون تبعیض باشد.
هاشمی افزود: اگر اقتصاد دیجیتال برای کشور اهمیت دارد نمیتوان با خودتحریمی فرصتهای موجود را از دست داد. در بسیاری از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۴۰ درصد رسیده و ما نیز باید از این ظرفیت بهرهمند شویم.
تداوم توسعه فیبر نوری
وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت فیبر نوری و توسعه نسل پنجم تلفن همراه گفت: توسعه فیبر نوری و فناوری ۵G از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم است و این پروژهها با جدیت دنبال میشود. البته تمرکز این وزارتخانه صرفا بر توسعه پوشش نیست، بلکه اتصال واقعی مشترکان به شبکه فیبر نوری بهعنوان شاخص اصلی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است.
هاشمی با اشاره به افزایش ۴ برابری میزان اتصال به شبکه فیبر نوری، گفت: پوشش این شبکه از مرز ۱۰ میلیون مشترک عبور کرده است. با وجود شرایط خاص کشور این پروژه از برنامه عقب نمانده و روند اجرای آن ادامه دارد. توسعه فیبر نوری در کلانشهرهایی مانند تهران و اصفهان کندتر بوده و در مقابل برخی شهرها از جمله مشهد عملکردی فراتر از برنامه داشتهاند و تلاش میکنیم این روند در سایر نقاط کشور نیز تسریع شود.
آغاز فعالیت ۷ زیستبوم دولت هوشمند تا یک ماه آینده
وزیر ارتباطات با اشاره به برنامههای دولت در حوزه خدمات هوشمند گفت: تجربه کشورهای مختلف از جمله کانادا و سنگاپور نشان میدهد که ارائه خدمات دولت الکترونیک باید در قالب زیستبومهای تخصصی انجام شود و تجمیع همه خدمات در یک پنجره واحد، راهکار مناسبی نیست.
وی افزود: طی یک سال گذشته چارچوب جدیدی برای توسعه زیستبومهای تخصصی دولت هوشمند تدوین و در هیئت وزیران تصویب شد که اکنون ۷ زیستبوم آماده آغاز فعالیت هستند. اجرای این برنامهها بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران خواهد بود و بخش خصوصی نیز نقش اصلی را در توسعه و ارائه خدمات ایفا خواهد کرد.
هاشمی افزود: امیدواریم فعالیت رسمی این ۷ زیستبوم که قرار بود پیش از نوروز آغاز شود اما به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد، ظرف یک ماه آینده آغاز شود.
تایید اختلالات پیامرسانهای بومی با افزایش تقاضا ازسوی وزیر ارتباطات
وزیر ارتباطات با اشاره به فعالیت پیامرسانهای بومی و اختلالات آنها، گفت: طبیعی است زمانی که تقاضا به صورت فزاینده برای یک پیامرسان افزایش پیدا میکند، کیفیت خدمات کاهش یابد یا در مواردی اختلال ایجاد شود. این موضوع به ظرفیت پاسخگویی سامانهها و زیرساختها بازمیگردد. همه انتظار دارند خدمات بدون وقفه ارائه شود، اما زمانی که حجم درخواستها به شکل ناگهانی افزایش پیدا میکند، ممکن است در بخشی از زنجیره خدمت اختلال ایجاد شود.
هاشمی ادامه داد: از طرف دیگر، محدودیتهایی در زیرساختهای ذخیرهسازی و پردازشی وجود دارد و از سوی دیگر لازم است در تعامل با مجموعههای مختلف، سامانهها و نرمافزارها توسعه پیدا کنند.
وی گفت: در وزارت ارتباطات از این سکوها و سامانهها حمایت میکنیم و در چارچوبهای مشخص نیز تلاش داریم الزامات و استانداردهای لازم را برای آنها تبیین کنیم. در این زمینه نیز موارد مشخصی به همکاران ما ابلاغ شده است. نکته کلیدی این است که در کنار حمایت حداکثری از ظرفیتها و سکوهای داخلی در حوزههای مختلف، از پیامرسانها گرفته تا حوزه حملونقل و سایر خدمات، همچنان با افتخار از این ظرفیتها حمایت میکنیم.
وی ادامه داد: اعتقاد راسخ داریم که دسترسی به ارتباطات و خدمات بینالمللی نیز باید برقرار شود چراکه انحصار آسیبزاست.
وی افزود: معمولاً گفته میشود کشور چین موفق بوده، زیرا همه چیز را بومیسازی کرده است، اما واقعیت به این سادگی نیست. در یکی از گفتوگوهایی که با یکی از اپراتورهای بزرگ فعال در کشور چین داشتیم، این سؤال مطرح شد که آیا تمام تجهیزات مورد استفاده آنها از محصولات داخلی و شرکتهایی مانند هواوی تأمین میشود؟ پاسخ این بود که چنین نیست و بخش قابل توجهی از تجهیزات از شرکتهای دیگر از جمله اریکسون تأمین میشود و اتفاقا سهم این تجهیزات نیز قابل توجه است.
واکنش هاشمی به طرح استیضاح او در مجلس
وزیر ارتباطات در واکنش به مطرح شدن طرح استیضاح خود ازسوی یکی از نمایندگان مجلس، گفت: استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است.
وی، استیضاح را فرصتی برای صحبت بیشتر با مردم دانست و گفت: اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدهاند که وزیر ارتباطات باید استیضاح شود، ما این موضوع را یک فرصت میدانیم تا دربارهاش با نمایندگان مردم بیشتر گفتگو کنیم.
مخالفت وزارت ارتباطات با وایتلیست اینترنت
وزیر ارتباطات به موضوع طرحهای مبتنی بر وایتلیست اینترنت اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات با این رویکرد مخالفت کرده است؛ زیرا چنین مدلی از نظر فنی پیچیدگیهای فراوانی دارد و میتواند روند نوآوری را با آسیب مواجه کند.
وی افزود: تجربههای متعدد در حوزه مدیریت دسترسی نشان میدهد که اجرای چنین طرحهایی در مقیاس ملی با چالشهای جدی روبهرو است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای متنوع کاربران و کسبوکارها باشد.
نقش دیپلماسی فناوری در خنثیسازی اتهامات بینالمللی
وزیر ارتباطات درباره تلاشهای ایران در مجامع بینالمللی حوزه ارتباطات گفت: در پی طرح برخی ادعاها علیه جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بینالمللی مخابرات، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان صداوسیما رایزنیهای گستردهای را با کشورهای مختلف انجام داد.
وی افزود: این رایزنیها موجب شد متن اولیه پیشنهادی که علیه ایران مطرح شده بود، بهطور قابل توجهی تعدیل شود و کشورهای مختلف از مواضع جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: حضور فعال در نهادهای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی فناوری از ضرورتهای امروز کشور است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.