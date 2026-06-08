آسمان کشور به شرایط عادی بازگشت
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیههای هوانوردی (نوتام) صادره، از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایلنا ابوذر شیرودی – رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر اظهار داشت: با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگیهای لازم با نهادهای ذیربط، محدودیتهای پروازی رفع شده و فعالیتهای هوانوردی کشور طبق برنامه در حال بازگشت به روال عادی است.
وی تاکید کرد: تمامی پروازها بر اساس ضوابط، استانداردهای ایمنی و اطلاعیههای رسمی هوانوردی انجام خواهد شد و حفظ ایمنی و امنیت پروازها همچنان در اولویت اصلی سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد.
سازمان هواپیمایی کشوری نیز از هموطنان درخواست کرد پیش از انجام سفرهای هوایی، آخرین وضعیت پروازها و اطلاعیههای شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها را از مراجع رسمی پیگیری کنند.
بنا بر اعلام این سازمان هواپیمایی کشوری، خبرهای تکمیلی متعاقبا از سوی روابط عمومی این سازمان منتشر خواهد شد.