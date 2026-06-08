کمبودی در کالاهای اساسی ایجاد نشده است

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری در دیدار محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با بیان اینکه باوجود تهاجم دشمن امریکایی صهیونی و فشارهای جنگ تحمیلی، کمبودی در کالاهای اساسی ایجاد نشد، اظهار داشت: با بکارگیری همه ظرفیت‌های دولتی و بخش خصوصی برای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها، مشکلی در زنجیره غذایی نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تولیدات داخلی و مسیرهای متنوع واردات برای تامین مایحتاج مردم کفایت می‌کند و با اقدامات مضاعف مشکلات رفع می‌شود.

مخبر نیز با اشاره به تلاش‌های دولت و رئیس‌جمهور در پیگیری نیازها و مایحتاج عمومی، توجه ویژه به امنیت غذایی و سفره مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های کشور در مقابله با توطئه‌های دشمن پس از شکست میدانی او خواند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، پیشنهاد استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در زنجیره تأمین تا توزیع را بر اساس تجربه دولت سیزدهم راه‌گشا و بهره‌ور دانست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحریم‌شکن خواندن ظرفیت ژئواستراتژیک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با توجه به وسعت سرزمینی و وجود کشورهای مختلفی که در همسایگی ما هستند، هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی نخواهیم داشت.

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