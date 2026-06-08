اعلام قیمت طلا و سکه ١٨ خرداد ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ١٨ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٢٨٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٨ میلیون و ۶ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۴ میلیون و ۶ هزار تومان رسید.

همچنین سکه جدید ١٨١ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧٨ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩٣ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

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